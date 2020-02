Terme Vigliatore, Nuova Rinascita: “Restiamo all’opposizione”

Il gruppo “Nuova Rinascita”, che rappresenta l’opposizione all’amministrazione Munafò in consiglio comunale a Terme Vigliatore, rompe gli indugi nella crisi politica che sta attanagliano il palazzo comunale. Gli esponenti della minoranza Angelo Sottile, Maria Rita Calabrò e Davide Abbate avevano avuto un confronto con il primo cittadino, attraverso le consultazione convocate con tutti i gruppi consiliari dallo stesso Munafò, ed avevano presentato la loro proposta per costituire una nuova maggioranza in consiglio comunale. Per sostenere l’azione dell’amministrazione, senza entrare a far parte dell’esecutivo, era stato chiesto un segnale di apertura, con l’elezione alla presidenza del consiglio del capogruppo Angelo Sottile. Per assecondare questa richiesta, sarebbe stata necessaria la mozione di sfiducia all’attuale presidente Emanuela Ferrara, che, pur confermando il suo supporto alla maggioranza, insieme ai consiglieri Valenti e Canduci, ha costituito il gruppo che fa riferimento l’on. Tommaso Calderone, staccandosi dal gruppo Volare alto che comprendeva gli eletti nella lista del sindaco Munafò. Dopo un nuovo colloquio con una delegazione della maggioranza rimasta compatta sulle posizione del sindaco Munafò, sarebbe stata presentata una controproposta, che prevedeva un’assessorato da affidare ad un rappresentante di Nuova Rinascita, che non ricoprisse già l’incarico di consigliere comunale, la vice presidenza del civico consesso e un esperto esterno. La proposta è non è stata accolta da Nuova Rinascita, che è rimasta sulle stesse posizioni del precedente confronto, con il sindaco che avrebbe chiesto 24 ore di tempo per dare una risposta definitiva. Trascorsi già tre giorni da quell’incontro e non avendo riscontro dal primo cittadino, Nuova Rinascita ha preso atto della mancata volontà di dare seguito alla possibilità di trovare un’intesa nell’interesse del paese, bloccato dalle controverse interne alla maggioranza innescata a ridosso di Capodanno e non ancora risolte.

“Pur dando atto – si legge in una nota – che Lei è in grande difficoltà, ostaggio del proprio gruppo, interno ed esterno al Consiglio Comunale, e dalle altre componenti della maggioranza, che pensano solo ai propri egoismi, interessi personali e poltrone, riteniamo che, con una maggioranza risicata, non ci possa essere nessuna possibilità di un cambio di passo. Serve un’Amministrazione in cui prevalga il senso di responsabilità per cominciare a risanare l’Ente e prevedere uno sviluppo economico possibile, costruendo un futuro migliore per le future generazione, nel rispetto delle normative vigenti e nell’assoluta prevalenza e rispetto dell’interesse pubblico rispetto al privato. In conclusione Nuova Rinascita, per le considerazione esposte, esprime grande preoccupazione per il paese, e non può che ritenere concluse le trattative, ritirando la propria proposta di disponibilità, che con senso di responsabilità aveva dato. Confermiamo, in maniera irrevocabile, di non voler e poter far parte di una maggioranza priva di un senso minimo di responsabilità, continuando ad essere, così come hanno deciso gli elettori, opposizione serena, determinata, e costruttiva, che non fa sconti a nessuno nell’interesse dell’Ente e quindi dei cittadini tutti”.