Sea Watch 3 a Messina, Catalfamo: “Si doveva imporre la quarantena a bordo”

L’on. Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all’Ars, ha contestato la decisione del Governo Conte di non sottoporre a quarantena a bordo i 194 migranti sbarcati stamattina sul molo Norimberga di Messina.

“Nonostante la paura della gente e le criticità del sistema sanitario, si sta cercato di mantenere un profilo di sicurezza anche in Sicilia. Tuttavia il governo centrale ha disatteso gli appelli del Presidente Musumeci, che aveva chiesto di porre in stato di quarantena a bordo i 194 migranti della Sea Watch 3 arrivati stamattina a Messina. Uno sbarco che poteva e doveva evitarsi, come tutti gli altri. Assistiamo da settimane a questo via vai dal Mediterraneo nel Porto di Messina. Lo abbiamo ribadito più volte: non sappiamo se questa gente porta con sè il Covid-19 e urgeva una quarantena a bordo prima di procedere allo sbarco. Disattese tutte le richieste e gli appelli dei siciliani. Il governo sembra essere ostaggio delle Ong, continuando ad accogliere migranti economici e a rifiutare i rifugiati di guerra del Niger. Ancora una volta il governo Conte è responsabile dell’ennesima falla nel sistema della sicurezza italiana”.