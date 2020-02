Primarie del centrosinistra: intervista ad Antonio Mamì

In vista delle primarie del centrosinistra, per scegliere il candidato a sindaco della coalizione, pubblichiamo la intervista al rappresentante del movimento Città Aperta Antonio Mamì

Può spiegarci com’è nata la sua candidatura?

La mia candidatura alle primarie del centro-sinistra come rappresentante del Movimento “Città Aperta” è la logica continuità di un nostro percorso collettivo iniziato tanti anni fa con Città Aperta”. E’ una candidatura di servizio e non personale per continuare quella esperienza con tante altre persone di impegno civile e politico, verso la città che mi ha visto crescere e che oggi mi vede come un affermato professionista del settore.

Come si è arrivati alla decisione di puntare su di lei?

La scelta di candidarmi è stata molto sofferta perché ereditiamo dopo cinque anni di “brutta amministrazione” non solo una città degradata e più povera, con meno servizi, ma un Comune in profondo rosso. Il Comune si trova in una enorme crisi finanziaria, con risorse economiche ridotte a zero, ingenti debiti, assenza di servizi di uffici e un personale amministrativo sconfortato e immerso in un’atmosfera diffusa di decadenza. Quando ci eravamo insediati in quel lontano mese di Maggio del 2012, in soli 33 mesi, avevamo pareggiato i conti, ma come ricorderà anche Lei è arrivata una sfiducia……pilotata. La storia andrebbe ogni tanto ricordata anche ai cittadini che il 24 maggio andranno a votare.

Pensa che la sua professione di commercialista posso aiutarla in caso di elezione?

Certamente! Perché per uscire fuori, da tante criticità che durano da cinque anni, serviranno tante competenze, servirà una buona e meritocratica squadra di governo che abbia entusiasmo e coraggio per fare le scelte giuste, senza facili promesse o illudere le persone solo per raccogliere voti. Per chi, come tutti noi, vede nella politica uno strumento di crescita e di speranza non c’era altra via che porgere anche la mia candidatura e devo ringraziare Mariateresa Collica e la collega Raffaella Campo che l’hanno sposata e proposta e condivisa con tutti gli altri. Con “Città Aperta”, con il Partito Democratico, con i Socialisti, con Articolo UNO, e tanti altri, partiamo quindi tutti uniti per questo ennesimo viaggio civile e democratico che inizierà sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo con le primarie del centro-sinistra.

