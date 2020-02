Primarie del centrosinistra: intervista a Paolo Pino

In vista delle primarie del centrosinistra, per scegliere il candidato a sindaco della coalizione, pubblichiamo l’intervista ad uno dei rappresentanti del PD Paolo Pino

Perché ha deciso di candidarsi a Sindaco nelle primarie del centrosinistra?

Sono stato un consigliere di opposizione del PD per 5 lunghi anni ed ho accettato di candidarmi per lanciare una “sfida politica” a chi ha distrutto questa città! Il dilemma era quello di rassegnarsi a questo lento declino della nostra città o combattere. Ho preferito con i dirigenti del mio partito la seconda opzione: quella di combattere per una idea di un’altra città, dal centro alle periferie: pulita, funzionale, dotata di verde pubblico, curata, dotata di servizi funzionali. E’ assurdo nel 2020, ad esempio, che i residenti di un vasto quadrilatero del centro urbano abbiano avuto imposto dal Comune il divieto di utilizzo dell’acqua potabile erogata dal civico acquedotto, perché risultata contaminata da batteri di origine fecale. E ancora più assurdo che la “contaminazione fecale dell’acqua potabile”, riscontrata a seguito di campionamenti di privati effettuati il 17 gennaio scorso abbia portato solo il 6 e ed il 7 febbraio all’emissione di una ordinanza con la quale si impone il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano “proveniente dal civico acquedotto comunale”. Non si governa una città in questo modo. Non nel 2020.

Perché il PD ha candidato due consiglieri?

Il Partito democratico ha a cuore questa città! E a differenza degli anni passati, ha a cuore anche l’unità del centrosinistra! Si era deciso che tutti i consiglieri del partito: Peppino Saja, Nino Novelli, David Bongiovanni ed il sottoscritto “scendessero” in pista per una “festa democratica”: per le primarie del centrosinistra! Per portare più persone possibili a votare alle primarie e dimostrare agli elettori delusi o sfiduciati che il partito democratico c’è e che esiste anche un centrosinistra compatto. Peppino e Nino hanno preferito fare responsabilmente un passo indietro e assieme a David saremo noi due a rappresentare il PD. Era una necessità ed era una opportunità per tutti noi resuscitare il nostro orgoglio, gli ideali del centrosinistra, ed i nostri valori democratici per contrapporli alle forze di destra cittadine messe tutte lì più per interessi personali che per amore della città.

SPAZIO AUTOGESTITO