Primarie del centrosinistra: intervista a David Bongiovanni

In vista delle primarie del centrosinistra, per scegliere il candidato a sindaco della coalizione, pubblichiamo l’intervista ad uno dei rappresentanti del PD David Bongiovanni

Perché si è candidato per le primarie del Centrosinistra?

Dopo cinque anni di proposte e battaglie, come il Bilancio di previsione dell’ente, il piano di riequilibrio, gli aumenti spropositati di IMU, Tari e Tasi che graveranno sulla pelle dei cittadini, e delle future generazioni, dopo i vari finanziamenti abortiti per assenza progettuale e di rispetto dei tempi, quali il recupero del centro storico, e tanto altro, che potevo fare? Ho portato avanti delle battaglie, con tutti i colleghi dell’opposizione, dentro il Consiglio comunale, per 5 anni. Abbiamo fatto opposizione costruttiva con tante proposte per migliorare certe scelte, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per aumentare il livello dei servizi in città e per cercare di arginare i mille provvedimenti dannosi di tutta una amministrazione comunale insensibile a queste tematiche. Ho ritenuto che fosse giusto accogliere l’invito del mio partito e di quanti mi chiedevano di dare un seguito a questo impegno, offrendo anche la mia esperienza decennale di amministratore. È stata una scelta non facile, perché ho piena consapevolezza di quanto il compito sia arduo e gravoso, ma eravamo chiamati ad una scelta di responsabilità verso tutta la nostra collettività. Credo, infatti, che ciascuno di noi abbia il dovere, di non vivere solo sui social l’indifferenza che ci circonda ma di scendere nell’arena, di spendersi per la comunità in cui si vive, specialmente se vuole avere la speranza che in questa comunità rimangano a vivere anche i propri figli, costretti a partire come stanno facendo, da anni, tanti dei nostri ragazzi per motivo di studio o per opportunità di lavoro.

Cosa si aspetta in queste “primarie” giorno 29 febbraio e domenica 1 marzo?

Le primarie appartengono al nostro DNA, alla storia del partito che rappresento, al centrosinistra, sono un elemento di “democrazia partecipativa” importante per far scegliere alle persone il sindaco che vogliono. Senza giochi di segreterie politiche, senza fare riunioni a Palermo o a Roma, senza personalismi, perché chiunque vinca in queste primarie, all’indomani si deve fare squadra e un gioco di insieme. Quindi spero che il grande popolo democratico di Barcellona esca per venirci a votare.

Nel PD c’è una vera unità?

Le lacerazioni dentro il PD degli ultimi anni ci hanno insegnato tante cose e non dobbiamo ripetere più certi errori. Il lavoro per una unità del PD iniziato con Salvina Merlino é poi continuato con Domenico Floramo, ed è stato prezioso per tutti noi. Il PD ha bisogno di restare unito! E questa città, per rinascere, ha bisogno delle migliori risorse, di competenze, di eccellenze nei vari campi, di una vera squadra! Poi, ha bisogno che questa squadra sia fatta da persone che amino e lavorino per la città!!

