Primarie 2020, sabato e domenica il centrosinistra sceglie il suo candidato a sindaco

Il centrosinistra barcellonese ha scelto il passaggio della primarie di coalizione per individuare con il consenso della gente il candidato a sindaco nelle ormai imminenti elezioni amministrative del 24 maggio 2020. A confrontarsi saranno tre consiglieri comunali uscenti, che si sono contraddistinti insieme ad altri per la strenua opposizione in consiglio comunale rispetto all’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Materia. Si tratta dell’esponente del movimento Città Aperta, Antonio Mamì, e dei due rappresentati del Partito Democratico, David Bongiovanni e Paolo Pino. I tre candidati alle primarie del centrosinistra hanno scelto 24live per pubblicare un’intervista, in cui presentano soprattutto le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in gioco in quella che definiscono una festa della democrazia partecipata. Ricordiamo che si potrà esprimere la propria preferenza sabato 29 febbraio dalle 8.30 alle 20.30 e domenica 1° marzo dalle 8.30 alle 14 nel gazebo allestito in piazza San Sebastiano, di fronte ai giardini Oasi.