Interventi sulla rete idrica comunale, carenza d’acqua nel pomeriggio di oggi

La ditta incaricata dal Comune di accertare le fonte della contaminazione riscontrata sulla rete idrica di Barcellona sta proseguendo i lavori sull’acquedotto e nel pomeriggio ha programmato il blocco della distribuzione che interesserà soprattutto la zona del centro città. Si tratterebbe di un’operazione necessaria per procedere ad alcune verifiche sulla condotta comunale. Come anticipato dall’assessore Tommaso Pino, gli ultimi risultati sulla qualità dell’acqua sono confortanti ed in pochi giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità, con la revoca del divieto di utilizzo dall’acqua su tutto il territorio comunale.