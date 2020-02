In totale abbandono il marciapiede antistante la scuola materna di Calderà

I genitori dei bambini che frequentano la scuola materna di Calderà hanno segnato con una serie di foto eloquenti sulle condizioni di degrado del marciapiede antistante l’edificio scolastico. Della situazione è stato informato anche a chi di competenza, ma al momento non c’è stato riscontro e per questo si sono rivolti alla nostra redazione. L’auspicio è che l’amministrazione comunale di Barcellona P.G. ed in particolare l’assessore al verde pubblico provvedano alla pulizia della zona, nell’interesse dei piccoli frequentatori della scuola materna.