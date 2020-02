Zucchine spinose: un ortaggio antico

Gli Aztechi la chiamavano chayote, nome botanico Sechium edule appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, ma in italiano si chiama zucchina spinosa o centenaria, melanzana o patate spinosa etc. In Sicilia viene definita anche zucchina baffa.

Nasce da una pianta perenne rampicante che da frutti piriformi, lunghi oltre i 10 centimetri, con la superficie ricoperta da pungenti spine e una polpa biancastra succosa bagnata da un liquido lattiginoso, che irrita le mani: quindi si consiglia l’uso di guanti per sbucciarle.

Può essere cucinata in vari modi: a spezzatino, a cotolette, a parmigiana, lessata o conservata sott’olio dopo averla lasciata in aceto e sale per un giorno. Ha proprietà diuretiche, antinfiammatorie e regola la pressione arteriosa. Ricca di vitamine e sali minerali è ottima in gravidanza per la presenza di acido folico.