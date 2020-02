Nuova rampa d’accesso nell’ufficio postale di Novara di Sicilia

Sono stati completati i lavori per la realizzazione di una rampa di accesso nella sede di Poste Italiana di via Nazionale a Novara di Sicilia, completando l’abbattimento delle barriere architettoniche, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Messina.

L’installazione della nuova rampa fa parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche sta coinvolgendo gli uffici Postali di circa 1300 Comuni.