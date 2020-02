Coronavirus, l’arcivescovo Accolla: “Messe regolari in Sicilia, solo alcune precauzioni”

L’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, nella qualità di delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per la Caritas e la Pastorale della Salute, in merito all’emergenza Coronavirus, ha confermato come al momento non ci sono limitazioni ad alcuna iniziativa di culto. Sono state suggerite, a titolo cautelativo, alcune precauzione durante le svolgimento delle liturgie, con distribuzione dell’Eucarestia sotto la specie del Pane, preferibilmente sulla mano dei fedeli, evitando lo scambio della pace con un contatto fisico e mantenendo temporaneamente vuote le acquasantiere all’ingresso dei luoghi di culto.