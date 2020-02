A Merì il consiglio approva un percorso di legalità che coinvolgerà tutto il paese

Il consiglio comunale di Merì, nell’ultima seduta del 22 febbraio scorso, ha approvato non solo l’atto di indirizzo per la cerimonia di intitolazione dell’aula consiliare “Falcone- Borsellino”, ma anche la programmazione di una serie di attività finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e destinate ai giovani e alla cittadinanza.

Saranno infatti non solo avviati percorsi didattico – educativi destinati alle scolaresche, con convegni e dibattiti aperti alla comunità, ma sarà indetto anche concorso sul tema della legalità e presentati alcuni libri sul tema. Il percorso prevede pure la partecipazione alla XXV giornata di ricordo delle vittime della mafia organizzata da Libera, che si svolgerà il 21 marzo a Palermo. Per l’occasione sarà allestito un pullman gratuito per coloro che vorranno partecipare all’iniziativa, con il termine del 3 marzo per far pervenire le adesioni all’ufficio protocollo del Comume.