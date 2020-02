La Polizia impegnata in controlli antidroga a Barcellona e Capo d’Orlando

La Polizia di Stato è stata impegnata in controlli antidroga potenziati nele zone di Barcellona P.G. e Capo d’Orlando.

I controlli mirati nelle potenziali aree di spaccio ha portato ad effettuare numerose perquisizioni che, in alcuni casi, sono state estese alle autovetture e per le quali ci si è avvalsi dell’ausilio di squadre cinofile. In un’ottica di prevenzione, nel corso della scorsa settimana anche le zone limitrofe a Istituti Scolastici sono state attenzionate in particolar modo negli orari di ingresso e uscita degli studenti. I controlli hanno consentito di sequestrare di modiche quantità di marjuana e di denunciare a piede libero un ventenne per detenzione ai fini di spaccio. In due casi è stata, invece, contestata la violazione amministrativa prevista in caso di detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.