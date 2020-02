Coronavirus, le precisazioni dell’Ordine dei Medici Veterinari

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa.

In merito alle tante notizie che da settimane ormai imperversano sui social, sui giornali e con il pericolosissimo metodo del passaparola, appare doveroso da parte dell’Ordine dei Medici Veterinari informare i cittadini circa gli aspetti di questa emergenza sanitaria che ci riguardano più da vicino.

I Medici Veterinari, da sempre baluardo in difesa della salute pubblica, sono impegnati in prima linea nel contrasto dell’emergenza Coronavirus; soprattutto perché, come è noto, l’origine del contagio è avvenuta per la totale mancanza di biosicurezza in alcuni mercati alimentari cinesi e il COVID-19 si è trasmesso all’uomo (ospite intermedio) dal pipistrello, considerato in Cina un alimento. La promiscua presenza di animali infetti e scarse condizioni igieniche ha consentito il propagarsi di questa infezione dapprima nella zona di Whuan e in seguito in molti paesi del mondo, tra cui l’Italia che oggi conta alcune decine di casi.

Appare doveroso da parte nostra precisare che non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia, quali cani gatti uccellini etc, abbiano contratto l’infezione o possano diffonderla così come precisato dall’OMS. La precisazione è utile in quanto a causa della imponente disinformazione sul fenomeno si registrano già molti casi di abbandono di animali perché considerati potenzialmente pericolosi per la salute umana. Niente di più falso!

La seconda precisazione che ci preme fare riguarda il consumo di alimenti. Anche in questo caso tocca smentire le voci circolate sui media che riportano come potenzialmente pericoloso il consumo di alimenti, sia provenienti dalla Cina che prodotti in Italia da Cinesi o anche prodotti e venduti da italiani. Il virus non si trasmette per via alimentare, ma attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. Dunque l’unico rischio proveniente dal consumo di alimenti riguarda una possibile errata manipolazione degli stessi; se gli addetti alla somministrazione o preparazione di alimenti fossero infetti e non applicassero scrupolose norme di igiene potrebbero contaminare i cibi cosi come le superfici e l’aria ma non esiste assolutamente un contagio diretto per via alimentare, solo aerea.

In conclusione, sposiamo completamente le disposizioni fornite dal ministero della sanità, cosi come dall’OMS e da tutti gli Enti sanitari che consigliano il frequente lavaggio e disinfezione delle mani, starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso. Queste disposizioni oltre che incontrare il buon senso di ciascuno di noi, sono valide per il contrasto di qualunque forma di infezione per via aerea.

Nella speranza di aver fatto chiarezza, assicuriamo l’impegno di tutti i Medici Veterinari in difesa della sanità pubblica e auspichiamo anche grazie al nostro contributo la risoluzione di questa emergenza sanitaria nei tempi più brevi. Nel frattempo invitiamo tutti i cittadini al buon senso, evitando panico immotivato, pregandoli di considerare tutti i Medici Veterinari a disposizione per consigli e chiarimenti.