Diventerà Bellissima giovedì annuncia il progetto per Barcellona: a Milazzo con Pippo Midili

Partono da Milazzo le scelte politiche per le prossime amministrative 2020 che sanciscono la rottura ormai insanabile nell’area di Centrodestra. Dopo le tensioni al tavolo del centrodestra dove gli onorevoli Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo sulla candidatura a Barcellona avevano proposto l’avvocato Pinuccio Calabrò, apparsa ai possibili alleati come una fuga in avanti, adesso Diventerà Bellissima a sancire definitivamente la spaccatura nella coalizione che sostiene a Palermo il governo Musumeci. Stasera l’on. Pino Galluzzo ha ufficializzato l’accordo con un progetto per Milazzo con il candidato a Sindaco Pippo Midili, consigliere comunale uscente d’opposizione. Lo stesso deputato regionale ha anticipato che, nella giornata di giovedì, insieme agli alleati presenterà il progetto per la città di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Diventerà Bellissima, che si pone come obiettivo quello della rinascita della Sicilia – afferma Galluzzo – punta oggi su quella dei Siciliani Milazzesi. Il progetto individua alcuni punti fondamentali legati alla Portualità, con l’importanza del ruolo del Porto milazzese nell’economia cittadina e quindi al rilancio anche della nautica. Il porto deve svilupparsi molto meglio e di più, sul Castello va posta la massima attenzione nell’ottica della conservazione e valorizzazione del bene, facendo si che lo stesso torni protagonista con eventi da realizzarsi e dare vita ad un nuovo anfiteatro che certamente non può mancare all’interno dell’importante cittadella fortificata. Altro tema centrale è la salvaguardia della costa e del Capo ed alla tutela della sanità pubblica con il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza”.

“Attraverso il Progetto per Milazzo – prosegue l’onorevole Galluzzo – bisogna scrivere una nuova pagina di sviluppo sociale ed economico della città. Ho lavorato tanto per l’unità del centrodestra ed avrei gradito che la coalizione arrivasse con condivisione alle scelte, ma a qualcuno non è interessato il valore dell’unità. Proprio per questo, mi auguro che le forze politiche del centrodestra e coloro che hanno difeso insieme a noi il metodo democratico, raccolgano l’invito ad unirsi fattivamente al progetto che prende avvio oggi e sarà arricchito dal loro supporto. Diventerà Bellissima costruisce questo progetto insieme a Pippo Midili, perchè riconosce la figura dello stesso come punto di riferimento fondamentale per una riappacificazione politica, che punta a curare gli interessi dei cittadini tutti con le giuste motivazioni”. Midili, nel ringraziare l’Onorevole Galluzzo e l’intero gruppo di riferimento, pone l’accento sull’importanza dell’intesa raggiunta su un progetto comune per la città, guardando al movimento del Presidente della Regione, con interesse e come sicuro protagonista dello stesso buon governo che sta caratterizzando l’opera di Musumeci in Sicilia . “Il grande lavoro svolto in questi due anni di governo alla guida della nostra Regione – dice Midili – rappresentano una grande speranza per la Sicilia e per Milazzo. Questa città ha bisogno del sostegno forte della Regione per riprendersi e per crescere come merita. Dobbiamo puntare sulla rigenerazione urbana e sulla rinascita del nostro territorio avevo auspicato, alla presentazione della mia candidatura, una sinergia forte con il governo regionale ed oggi tutto si concretizza in un patto forte per Milazzo”.