Coronavirus, l’ASP Messina pronta a fronteggiare il contagio: “Al momento nessun caso sospetto”

L’Asp Messina sta lavorando per fronteggiare l’eventuale diffusione del Coronavirus anche in provincia di Messina. Al momento non ci sono casi segnalati, né casi sospetti, come conferma il direttore sanitario Domenico Sindoni, ma si sta organizzando tutta l’attività sul territorio per gestire al meglio l’eventuale emergenza.

L’Asp Messina raccomanda ai cittadini di seguire alcune procedure nel caso di sintomi sospetti. “E’ fondamentale – afferma Sindoni – non presentarsi ai pronto soccorso o alle guardie mediche, ma si deve contattare il proprio medico di base, a cui sono stati forniti tutti gli elementi per poter indirizzare il paziente verso la struttura più adeguata alla cura. Davanti ad un caso sospetto, si effettuerà il tampone, per riscontrare l’infezione da Coronavirus, che dovrà essere inviato presso i due laboratori regionali accreditati nei policlinici di Catania e Palermo. Dopo circa 12 ore si conoscerà l’esito dell’esame ed in caso di positività si disporrà la quarantena in casa per i sintomi più leggeri o per situazioni più gravi il trasferimento con l’ambulanza del 118 presso le strutture di malattie infettive di Catania e Palermo, dotate di camera d’isolamento. E’ fondamentale la collaborazione della gente, che dovrà attenersi a queste indicazioni, perché procedere in modo autonomo, recandosi ad esempio presso le strutture ospedaliere del territorio, favorirebbe la diffusione del virus. Serve quindi attenzione, evitando il panico e psicosi, che possono solo peggiorare l’attuale situazione, che non vede al momento la provincia di Messina interessata da casi di contagio da Coronavirus”. Per coloro che tornato dal Nord Italia in questi giorni è consigliabile comunicare con il medico di base, segnalando eventuali malesseri e sintomi influenzali, così da avviare le procedure più adeguate alla tutela della propria salute e di chi sta loro accanto. Solo per chi ha avuto contatti con le zone rosse della Lombardia e del Veneto è imposto il ricorso al tampone per escludere il possibile contagio.