Barcellona, il sindaco Materia invita a non alimentare l’allarmismo da Coronavirus

La vicenda dell’“emergenza coronavirus” non ha ancora interessato la provincia di Messina, con casi sospetti o conclamati, ma l’attenzione delle istituzioni è altissima come conferma anche la nota diffusa dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia. “La situazione sta generando evidenti ripercussioni negative sulla vita quotidiana, anche nella nostra Città. Si tratta di una vicenda certamente delicata e complessa che le Autorità sanitarie e quelle di governo stanno affrontando con l’adozione di forti misure di contenimento soprattutto nelle aree del Nord in cui sin qui si sono registrati i casi italiani. Il contenimento dell’infezione da coronavirus richiede da parte di ciascuno alcune piccole attenzioni quotidiane – semplici e concrete misure di prevenzione – e che si eviti di scivolare in un allarmismo inutile e, al limite, anche dannoso”.

“La situazione a Barcellona Pozzo di Gotto – continua Materia – e nel suo circondario é dunque assolutamente tranquilla: ad oggi non esiste alcun caso, anche semplicemente sospetto, che risulti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. L’A.S.P. di Messina, comunque, nella cornice dell’apparato di prevenzione predisposto dalle Autorità sanitarie nazionali, ha già organizzato il dispositivo locale da attivare nella malaugurata ipotesi in cui l’infezione si manifestasse anche nella nostra provincia, Barcellona Pozzo di Gotto compresa. Rammentiamo che le misure individuali di prevenzione sono quelle già ampiamente divulgate dalle Autorità sanitarie attraverso i media, le quali, in assenza di evidenze d’infezione, si risolvono nell’attenta cura dell’igiene personale – come il lavaggio frequente delle mani – e l’igiene e l’aerazione frequente degli ambienti. I sintomi più comuni del coronavirus ormai sono ampiamente noti e sono simili a quelli del raffreddore comune e dell’influenza di stagione: una sensazione generale di malessere, mal di testa, febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie. E’ necessario dunque che nessuno si faccia prendere dal panico, dal coronavirus si guarisce come in tanti altri casi d’infezione virale e basta rivolgersi alle strutture sanitarie”.

L’amministrazione ricorda che a fronte anche del solo sospetto d’infezione non bisogna assolutamente recarsi al pronto soccorso o agli altri presidi sanitari, ma occorre rivolgersi al proprio medico di famiglia – il quale potrà fare una prima valutazione e fornire le indicazioni del caso – oppure chiamare i numeri dell’emergenza sanitaria (112/118) o il 1500, il numero verde del Ministero della Salute dedicato all’emergenza coronavirus.