Terme Vigliatore in lutto, è morto Gianluca Quartodecimo

Si è spento stamattina nella sua casa di Terme Vigliatore, Gianluca Quartodecimo, 24 anni. Il giovane, affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne, non ha mai vissuto la sua malattia come un limite, ma ha cercato, tra le mille difficoltà, di realizzare tutti i suoi sogni, grazie all’aiuto della sua famiglia e delle tante persone che lo hanno sostenuto. Gianluca ha dovuto lottare fin dall’età di 3 anni circa contro una malattia rara, scoperta casualmente. I genitori, dopo la conferma della diagnosi infausta, non si sono mai arresi nella ricerca di una cura in tutti gli ospedali d’Italia. Dall’eta’ di 9 anni circa Gianluca era costretto ad usare la sedia a rotelle per spostarsi, ma ha lottato insieme ai genitori per costruirsi una vita al di là delle barriere, partendo proprio dall’impegno scolastico, in cui si è sempre distinto per impegno, determinazione e volontà. Dopo essersi diplomato presso l’istituto Copernico di Barcellona P.G. come perito informatico, conseguendo un punteggio finale di 100/100, è riuscito a laurearsi due anni fa, sempre con il massimo dei voti, in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Messina.

Gianluca era anche impegnato nel sociale e in politica. L’anno scorso aveva fondato l’associazione di volontariato “Vivere a colori” e si era anche candidato, senza essere eletto, alle ultime amministrative del suo paese.

La sua storia è un esempio di grande dignita’ e di gioia di vivere, nonostante la sofferenza.

A causa del lutto, che ha colpito l’intera cittadinanza, il Comune di Terme Vigliatore ha deciso di rinviare la sfilata dei carri di Carnevale prevista oggi pomeriggio a partire dalle 16.

