Libri, esce ad aprile “La promessa del Legionario”

Riceviamo e pubblichiamo la recensione dell’ultimo libro di Diego Celi e Pino Privitera, in uscita il prossimo aprile. Il titolo è “La promessa del Legionario”.

Il 9 Maggio del 1936, Mussolini, proclama la nascita dell’Impero. L’entusiasmo pervade i cuori e suscita speranze. L’Africa rappresenta per molti contadini e volontari siciliani una prospettiva e il sogno di un futuro

meno gramo. Il Duce, tornato in Sicilia nel 1936, dichiara “la Sicilia isola imperiale e centro dell’Impero”.

Salvatore Alibrando, protagonista del nuovo libro di Pino Privitera e Diego Celi, LA PROMESSA DEL LEGIONARIO (Lombardo Edizioni) è un umile contadino privo di mezzi e, che con enormi sacrifici accudisce la propria famiglia. Egli, dunque, accoglie di buon grado l’appello della Patria, che lo invita a lavorare nelle terre del nuovo impero coloniale italiano.

Arruolatosi, non raggiunse mai l’Africa ma fu portato a Cadice a combattere nella guerra civile spagnola divenendo un “legionario”. Il protagonista di questo romanzo, come tanti siciliani, non vide mai la “terra promessa” per la quale si era arruolato: si ritrovò ad essere un fante della Divisione Littorio sempre con il colpo in canna e bombe a mano attaccate alla cintura.

Scrive Hemingway: “Uno aveva la sensazione di partecipare a qualche cosa in cui poteva credere interamente, completamente e nella quale sentiva una assoluta fratellanza con tutti gli altri partecipanti”. Non era questo il sentimento che aveva indotto Salvatore Alibrando ad arruolarsi, quanto l’ingaggio di 3000 lire e la paga di 40 lire al giorno con cui avrebbe potuto garantire una migliore condizione di vita alla sua famiglia.



Durante la guerra civile spagnola, Alibrando, partecipa a numerose battaglie fra queste combattè a Guadalajara (8- 23 marzo 1937). L’evento, però, che segnerà la sua vita e che ha ispirato questo libro, avviene durante la conquista della posizione strategica del “Passo del Escudo” al confine fra la provincia della Cantabria e la provincia della Castiglia y Leon. “Nelle fasi cruciali della battaglia per raggiungere la sommità del Passo del Escudo, Alibrando venne colpito alla testa da un colpo di mitraglia che gli perforò l’elmetto da ambo i lati e lo ferì lievemente al cuoio capelluto. In quel momento di fronte ai compagni fece promessa alla Madonna della Provvidenza (la sua Virgen) di edificare, appena tornato a casa, una chiesa grande quanto la sua casa”.



La promessa diviene il motivo della sua esistenza e, nonostante le difficoltà economiche e le pastoie burocratiche, viene mantenuta.

Il 7 Ottobre 1963, la piccola chiesa rurale nella contrada Santa Nicola del Comune di Santa Lucia del Mela, vede la luce. Salvatore Alibrando impiega 25 anni per realizzare la chiesa, ma riesce a concretizzare la promessa votiva!



Nel libro, come in un film, scorrono immagini di personaggi, di fatti epocali e tragici che hanno caratterizzato il periodo storico oggetto della storia, ma la figura “du Santaru” presenta una nitidezza peculiare. Salvatore Alibrando trasforma il sacrificio in desiderio: la promessa votiva diviene lo scopo della sua vita. In un tempo che ha voltato le spalle ai valori del sacrificio e considera la promessa solo propaganda, la storia dell’umile e povero legionario luciese è singolare e fascinosa.

LA PROMESSA DEL LEGIONARIO di PINO PRIVITERA E DIEGO CELI (LOMBARDO Edizioni) sará nelle librerie a fine Aprile 2020.

Biografia Diego Celi

Nato a San Filippo del Mela (Me). Chirurgo già docente presso l’Università di Padova, ha ricoperto il ruolo di Capo Dipartimento Chirurgico presso Azienda Papardo-Piemonte (Me).

Autore di 220 pubblicazioni e di 8 monografie scientifiche. Vincitore del premio Ettore Ruggeri con la monografia “Il Laparocele” assegnato dalla Società Italiana di Chirurgia (2001). Gli sono stati conferiti Premio “Alata Solerzia” in memoria di Giorgio La Pira (2003), Premio Internazionale “Scilla e Cariddi” (2004), Premio “Rosario Livatino-Antonio Saetta” (2011), Premio “Enrico Trimarchi” (2013).

Biografia Pino Privitera

Nato a Santa Venerina (CT), laureato in Giurisprudenza. E’ stato Dirigente della Regione Sicilia ed ha maturato una vasta esperienza nell’amministrazione pubblica e nelle amministrazioni locali. Da quando è libero da impegni di lavoro si dedica a studi e ricerche storiografiche. E’ autore di testi biografici e storici: “Domenico Russo e Stromboli” (2018); “Storie e memorie di San Pier Niceto tra la fine dell’800 e il secondo dopoguerra” (2019).