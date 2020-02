Il Rotary festeggia il 115° compleanno, la bandiera del club sul balcone dei Comuni

Il Rotary Club festeggia oggi 23 febbraio il Rotary Day, nell’anniversario della fondazione del service internazionale avvenuto a Chicago nel 1905. Fu Paul Harris ad avere l’idea di mettere insieme persone di diverse professionalità ed esperienze per poter fare del bene nel mondo. I rotariani sono oggi oltre un milione e duecento mila riuniti in oltre 30 mila club.

Nel Distretto 2110 Sicilia e Malta, il Rotary day è anche l’occasione per far conoscere l’associazione. “Il Rotary – afferma Valerio Cimino, Governatore del Distretto 2110 Sicilia – Malta – festeggia il 115° anniversario dalla fondazione rinnovando il proprio impegno al servizio a favore degli ultimi. Di grande rilievo il progetto End Polio Now per l’eradicazione della polio nel mondo. In circa 30 anni di lavoro i rotariani hanno contribuito a vaccinare oltre 2,5 miliardi di bambini nel mondo riducendo il numero dei casi da 300 mila all’anno a poco più di cento, limitati solo a Pakistan e Afghanistan”.

Con la collaborazione ed il riconoscimento dei comuni dell’isola la bandiera del Rotary International verrà esposta nei municipi di moltissime città e paesi: Palermo, Catania, Caltanissetta, Siracusa, Delia, Enna, Trapani ed anche Acicastello, Castroreale, Corleone, Gela, Lentini, Licata, Menfi, Milazzo, Motta S. Anastasia, Noto, Paceco, Palma di Montechiaro, Paternò, Piedimonte Etneo, San Cataldo, Sant’Agata di Militello, Sciacca, Terme Vigliatore, Vittoria.

I club, in concomitanza, hanno organizzato iniziative di servizio e di raccolta fondi da destinare ai progetti rotariani. In particolare il Club di Barcellona P.G., presieduto da Attilio Liga, ha chiesto che venga esposta la bandiera del Rotary presso i Palazzi Municipali di Barcellona P.G., Castroreale e Terme Vigliatore, tutti Comuni ricadenti nel comprensorio del Club di Barcellona P.G.

“Il Club di Barcellona P.G. – ricorda il presidente Attilio Liga – quest’anno, in concomitanza con il 115° anniversario della fondazione del Rotary International, festeggerà il 15° anno dalla sua costituzione. Per l’occasione si sta predisponendo la stampa di un libro che raccoglie tutte le principali attività di service svolte dal Club in questi suoi primi 15 anni di vita”.