“Il cervello delle donne”, un mondo in continua evoluzione

“Maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa”. Con questa frase, ormai diventata celebre, Simone de Beauvoir affermava che nessun destino biologico, psichico, economico può determinare l’aspetto che riveste in seno alla società la donna. E’ l’insieme della storia e della civiltà a definire quelli che noi chiamiamo “ruoli”. E’ questo in sintesi il messaggio del convegno organizzato venerdì scorso all’auditorium San Vito dalla Fidapa di Barcellona, presieduta da Tania Crisafulli, con l’obiettivo di analizzare le differenze esistenti tra il cervello femminile e maschile. Al dibattito, dopo i saluti dell’assessore alla cultura Angelita Pino, molto sensibile alle tematiche legate alla parità di genere, sono intervenuti il direttore dell’unità operativa di Neurologia di Barcellona, Filippo Lo Presti, la vice presidente della Fidapa Barcellona Adriana Cicirella e la coordinatrice della commissione Sanità della Fidapa, Letizia Panella. Dall’incontro molto interessante, che ha cercato di sfatare una serie di luoghi comuni sulle differenze di genere, i quali vogliono la donna ossessionata dallo shopping e l’uomo dal desiderio sessuale e dal calcio, è emerso come queste differenze derivino da un insieme di effetti a cascata succedutesi nel corso dei millenni e dovuti a fattori genetici, comportamentali, ormonali, sociali, che determinano le modifiche della struttura cerebrale nei due sessi senza, tuttavia, implicare condizioni di superiorità o inferiorità di uno rispetto all’altro. “Sono i ruoli a cui nei millenni si sono dovuti dedicare uomini e donne – ha affermato nel suo intervento il dott. Filippo Lo Presti – a provocare adattamenti nel cervello che costituiscono le basi morfobiologiche delle diversità. Negli ultimi cento anni le donne hanno superato gli uomini in fatto di intelligenza, migliorando le prestazioni nei test del Quoziente Intellettivo. E questo non certo perché i loro geni o le dimensioni del cervello sono cambiati, ma perché sono diventate più istruite e hanno raggiunto maggiori possibilità di espressione rispetto ai secoli scorsi. Nonostante questo, a determinare le diversità a livello cerebrale è lo sviluppo di alcune aree del cervello rispetto ad altre”.

Attaverso una serie di diapositive, il dott. Lo Presti ha spiegato come ci siano codici più marcati che caratterizzano la donna rispetto all’uomo. Per esempio, il pensiero femminile è un pensiero interconnesso, tendente ad affrontare i problemi in maniera unitaria, mentre quello maschile è settoriale ed analitico. Per questo la donna si può definire multitasking, capace di compiere più attività contemporaneamente, mentre l’uomo tende ad affrontare attività e problemi uno per volta. La donna, inoltre, attraverso l’intuzione, è spesso capace di comprendere fatti e situazioni in maniera immediata, mentre l’uomo cerca di capire razionalmente ciò che lo circonda. Sul piano delle emozioni la donna è empatica, capace di riconoscere i vissuti degli altri e di immedesimarsi, mentre l’uomo è portato verso la leadership, cioè a guidare gli altri e ad indirizzarli verso i suoi obiettivi. Diverse sono anche le reazioni allo stress e all’ira. La reazione della donna ha sempre una connotazione affettiva, invece quella dell’uomo è una reazione motoria e orientata all’azione.

Dal punto di vista del desiderio sessuale, mentre quello dell’uomo tende a focalizzarsi su determinate parti del corpo femminile, il desiderio della donna gira intorno a una dimensione affettiva. Tuttavia, in psicanalisi “ciò che fa femmina o maschio non è l’organo maschile e femminile, bensì la cultura. Non è la biologia a fare maschio o femmina, ma la modalità di godimento”.

Diversa è anche la salute di uomini e donne. La donna ha una longevità maggiore degli uomini ma con una qualità di vita peggiore: soffre infatti di un numero superiore di patologie e disabiltà, consuma più farmaci, ma gode di minore garanzia in materia di efficacia e di tollerabilità.

Molto coinvolgente è stata l’ultima parte del convegno, in cui il dott. Filippo Lo Presti ha evidenziato come gli uomini, dopo il Sessantotto, si sentano quasi minacciati dalle conquiste delle donne e come sia indispensabile la conoscenza reciproca delle diversità per amalgamarsi.

“Negli ultimi decenni noi donne – ha concluso la dott.ssa Panella – abbiamo guadagnato molto terreno nella società. Adesso è necessario che tutti ci svestiamo definitivamente dei vecchi retaggi culturali per camminare finalmente insieme”.