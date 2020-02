Il Carnevale a Rodì Milici, dalle 15 l’evento “I misi ‘i ll’annu” per le vie del paese

Rodì Milici festeggia il Carnevale oggi pomeriggio con la manifestazione “I misi ‘i ll’annu”, unica nel suo genere, che rappresenta, in dialetto agro-pastorale, una sorta di personificazione dei dodici mesi, in chiave satirico-umoristica. L’evento è stato inserito nel Patrimonio Culturale Immateriale della Sicilia, essendo iscritta nel Libro delle Celebrazioni del Registro delle Eredità Immateriali siciliane.

L’appuntamento è fissato alle 15 con il corteo che attraverserà le vie del paese fino a raggiunge la piazza antistante il palazzo comunale.

L’evento, come descritto nello stesso registro regionale, è una recita con 15 personaggi in un unico atto, tratto da un testo attribuito al poeta rodiese Giuseppe Trifilò. Per rappresentare “i misi ‘i ll’annu” si addobbano 14 asini, con tappeti e drappeggi di vari colori. Di questi, dodici vengono cavalcati da baldi giovani, che rappresentano, ciascuno, un mese, e due, dal poeta e dal re. L’unico personaggio che recita la sua parte a piedi è il forestiero. I Mesi, indossando costumi poveri ma di grande fascino visivo, in groppa a degli asini o cavalli bardati a festa, giungono in piazza accompagnati dagli attendenti. Qui, con tono fermo e uno alla volta, si rivolgono al Re chiedendone la corona e il potere in cambio del benessere che hanno offerto alla comunità. Spetterà al Poeta, alla fine delle appassionate perorazioni dei Mesi, il compito di ricomporre l’insanabile conflitto, ristabilendo così le consolidate certezze del vivere quotidiano, “Siete come la fame con la sete/ e l’uno e l’altro non vi dis’amate/ va bene che il mondo sostenete/ ma un solo Dio regna in Trinitate?..” Il Re, dal canto suo, invita alle danze l’inquieto corteo dei Mesi. La parte finale del copione, che chiude e suggella il cerchio allegorico del cerimoniale, è recitata dal cosiddetto Borghese, una sorte di io narrante, identificabile con l’autore dei versi, che esalta la figura del re e non solo quella allegorica, ma anche quella storica. Questa recita viene declamata nelle piazze del paese, accompagnata dal suono della fisarmonica ed a cui seguirà la distribuzione di prodotti tipici locali.

La rappresentazione storica, organizzata dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Eugenio Aliberti, si snoderà con un corteo a partire dalle 15 da viale Europa. Da lì giungerà in piazza San Bartolomeo in cui vi sarà la prima rappresentazione e poi, attraverso via Germanò risalirà in piazza Martino, ove si terrà l’ultimo spettacolo. Allieterà il carnevale rodiese anche il gruppo folcloristico “La Madonnina” di Messina.

A collaborare con l’Amministrazione comunale per la realizzazione dell’evento – patrocinato dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione – le associazioni: “Solaria”, “Milici: ieri oggi & domani” e “I Sfrattati”.

Gli attori dell’edizione 2020 de I Misi i ll’annu saranno: Bartolomeo Presti, Emanuele Chillari, Filippo Presti, Michelangelo Maio, Emanuela Presti, Dario Campisi, Antonino Saitta, Giorgio Bringheli, Santo Caccamo, Santino Donato, Giacomo Torre, Pietro Cicero, Carmelo De Pasquale, Marco Cicero, Giuseppe Trifilò e Antonino Staiti.