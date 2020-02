Gli appuntamenti con la domenica di Carnevale a Barcellona e dintorni

La paura da Coronavirus non ferma gli eventi programmati dalle amministrazioni comunali per la domenica di Carnevale nel comprensorio barcellonese.

A Rodì Milici dalle 15 è in programma l’evento patrimonio immateriale della Regione Siciliana “I MISI I LL’ANNU“. La rappresentazione storica, organizzato dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Eugenio Aliberti, si snoderà con un corteo a partire dalle 15 da viale Europa. Da lì giungerà in piazza San Bartolomeo in cui vi sarà la prima rappresentazione e poi, attraverso via Germanò risalirà in piazza Martino, ove si terrà l’ultimo spettacolo. Allieterà il carnevale rodiese anche il gruppo folcloristico “La Madonnina” di Messina.

A Barcellona Pozzo di Gotto i gruppi mascherati sfileranno nella zona del centro, con il raduno dalle 15 in piazza Falcone Borsellino e successiva partenza lungo un percorso che attraverserà via Roma e si chiuderà in circuito a piazza Duomo.

Ad Oliveri alle 15 l’appuntamento è fissato alle ex scuole medie per la partenza della sfilata di carri e gruppi mascherati fino a piazza Roma. Dalle 22 è in programma la serata danzante nei locali della “Tonnara di Oliveri” fino a tarda notte. Ad animare la serata ci saranno i dj Salvo Sottile, Christian Chiarenza, Salvo Tumminia e Max Merlino, con la guest star dj Pippo Basile.

A Terme Vigliatore il raduno è previsto alle 16 in piazza municipio e a seguire sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via I maggio, 4 novembre, via Maceo e vie del mare, per poi tornare al centro del paese, dove alle 19 ci sarà l’animazione a cura del consigliere comunale Stella Giunta e del musicista e showman Luciano Fraita. Seguirà la serata con la musica by Mr. Pepys e Daniele Motta.

A Furnari dalle ore 14 il raduno per i carri in maschera e per i gruppi carnascialeschi è previsto in contrada San Filippo, con la sfilata fino a piazza Marconi.