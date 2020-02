“Crescere” al Museo Epicentro con Galleria PROgetto Città e l’I.C. Capuana

L’associazione Galleria PROgetto CITTA’ presieduta dall’architetto Rosario Andrea Cristelli in relazione al partenariato con L’Istituto Comprensivo Luigi Capuana, ha organizzato con gli alunni del progetto “Crescere” 10.2.2°-FSEPONSI-2019-222 una visita guidata al Museo Epicentro ed al Giardino di Salva, musa ispiratrice dell’artista Nino abbate, ideatore della centralità culturale contemporanea di contrada di Gala a Barcellona Pozzo di Gotto. Il modulo coinvolto nell’esperienza è denominato “Diventare autonomi” ed ha coinvolto diverse classi della Scuola Primaria di Castroreale “Aldo Moro” dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana diretta dalla Dirigente Dott.ssa Carmela Pino che ha autorizzato l’uscita didattica. Ad accompagnare gli alunni l’Esperta Prof.ssa Antonella Minniti e la Tutor Antonella Mirabile. La giornata di approfondimento organizzata dall’architetto Cristelli ha coinvolto oltre alla poetessa Salva Mostaccio ed allo scultore Nino Abbate, l’artista Patrizia Donato, esperta di arti grafiche e poesia visiva. Gli alunni hanno potuto sperimentare le diverse modalità di lettura e scrittura della poesia, così come da obiettivo didattico, direttamente sul campo con le poesie di Salva Mostaccio ed hanno potuto apprendere i diversi linguaggi dell’arte contemporanea ammirando le mattonelle della collezione Epicentro, con la guida esclusiva dell’ideatore del Museo Epicentro Nino Abbate e con le spiegazioni dell’Artista Patrizia Donato. Gli alunni hanno molto apprezzato le sculture del Maestro Nino Abbate. L’organizzare della giornata si ritiene soddisfatto per gli esiti dell’esperienza didattica di approfondimento culturale territoriale fondamentale per i nostri possibili futuri poeti e artisti.