Piazza Libertà sarà abbellita da nuovi murales. Villarosa (M5S): “Riprendiamoci la nostra città”

Proseguono gli interventi di riqualificazione di piazza Libertà a Barcellona Pozzo di Gotto, su iniziativa del sottosegretario Alessio Villarosa e degli attivisti del Movimento Cinque Stelle.

Dopo aver ripristinato la piena funzionalità della fontana ed aver ritinteggiato le panchine, al centro della piazza, stamattina alla presenza del sottosegretario Alessio Villarosa e della deputata Alessandra Papiro, sono state piantumate una decina di piante, per abbellire l’area verde dalla zona. I prossimi passi saranno la realizzazione di alcuni murales sulle pareti dei palazzi e sui muri di cinta che sia affacciano sulla piazza. Ad annunciarlo è lo stesso Villarosa, nella breve dichiarazione che vi proponiamo. “Oltre ai murales, ci interesseremo anche per il ripristino delle ringhiere in ferro sul perimetro della piazza e lanceremo una raccolta fondi per i cittadini per la messa in posa di altri giochi per bambini, così da renderla più accogliente”.