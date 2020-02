Il PSI rinuncia alle primarie del centrosinistra, tre restano in corsa per la candidatura

Saranno tre i candidati del centrosinistra alle primarie del 29 febbraio e 1° marzo, che si terranno in un luogo e in un orario che sarà comunicato nei prossimi giorni. Si tratta di tre consiglieri uscenti, due del Partito Democratico, Paolo Pino e David Bongiovanni, e uno del movimento Città Aperta, Antonio Mamì. Dopo un’attenta riflessione il PSI ha deciso di non presentare un suo candidato. “Tutti e tre consiglieri comunali, di comprovata esperienza, sono in grado di esprimere al meglio, con voce unitaria, le varie sensibilità presenti nel centrosinistra cittadino. Quattro candidati – dichiarano il presidente del PSI, Felice Mancuso e il segretario Cosimo Recupero – sarebbero stati troppi, per riuscire a giungere ad una scelta forte e realmente unitaria, anche in considerazione della scarsità di tempo che ci separa da questa competizione interna. Pertanto il Partito Socialista Italiano ha rinunciato alla presentazione di un proprio candidato, pur confermando la propria piena e decisa appartenenza alla coalizione di centrosinistra”.