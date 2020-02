I ricordi dell’ultima guerra mondiale nel libro postumo di Nello Macrì

Sarà presentato domani pomeriggio alle 16.30 nella sala auditorium Magg. La Rosa il libre “La Mia guerra ’43 – 45” che raccoglie i ricordi di Nello Macrì in tre capitoli: l’Eccidio, i miserabili dei Balcani e i racconti di prigionia. Il testo pubblicato postumo dal figlio Giovanni, con il supporto dell’edizione Smasher, mette insieme le memorie di Macrì che ha vissuto in prima linea la Seconda Guerra Mondiale, combattendo per la sua patria con onore, dedizione e abnegazione in terre a lui straniere: “Prima nell’isola di Cefalonia (GRECIA) con la “Divisione ACQUI”, poi prigioniero dei tedeschi, quindi riuscito a sfuggire dalle grinfie di questi, ha continuato a combattere per il Nostro Paese nei Balcani (Macedonia-Serbia). Infine qui, catturato prigioniero, viene tradotto in Russia, da dove poi riesce, terminata la guerra, a ritornare nella sua Sicilia, dalla sua amata donna che con trepidazione lo aveva atteso per tre anni… mia madre“. Tornato a casa raccolse le memorie in una sorta di diario tutti gli episodi più significativi di quei tre orribili anni trascorsi in terre straniere, che adesso sono diventati un libro.

Alla presentazione, dopo i saluti dell’assessore Angelita Pino, interverranno la scrittrice Patrizia Zangla, l’editore Giulia Carmen Fasolo, i figli Giovanni e Antonino Macrì, con gli interventi musicali del trombettista Antonino Alesci e le letture dell’attore Ivan Bertolami.