Terme Vigliatore, arrestato un 54enne per una condanna definitiva a 4 anni

Nei giorni scorsi, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in carcere emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore, hanno arrestato il 54enne G.B., condannato in via definitiva per estorsione.

I militari dell’Arma hanno arrestato l’uomo che deve scontare una pena definitiva pari a 4 anni di reclusione poiché destinatario di una sentenza di condanna per estorsione continuata commessa tra il 2009 ed il 2011 scaturita dalle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Fondachelli Fantina.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di per l’espiazione della pena