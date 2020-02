Città Aperta rompe gli indugi, Antonio Mamì è il candidato per le primarie del centrosinistra

Il movimento Città Aperta ha sciolto le riserve e ha presenta la candidatura di Antonio Mamì per le primarie del centrosinistra in vista delle prossime amministrative.

Si tratta di una candidatura di peso, quella del noto commercialista, già assessore e attualmente consigliere comunale, eletto nel 2015 nelle liste a sostegno di Maria Teresa Collica. Mamì è tra i fondatori del movimento che opera ormai da 16 anni. Esperto di economia e finanza, in questi anni di opposizione alla giunta Materia, opposizione netta e senza sconti, si è fatto apprezzare anche per la costante volontà propositiva, non lesinando mai il proprio impegno nel cercare soluzioni per il bene della città, e proprio in questo segno si è distinto operando costantemente con mozioni, interrogazioni, idee e proposte.

Le primarie sono in programma per il prossimo 29 Febbraio 2020.

Si attende adesso la scelta del Pd, chiamato a scegliere tra uno dei due consiglieri David Bongiovanni e Paolo Pino, oppure se convergere sul nome di Mamì, saltando il passaggio delle primarie. In giornata sono attese notizie in merito alla posizione del partito, così come dal Psi, che aveva proposto Cosimo Recupero.

Nel centrodestra è saltata la riunione palermitana dei vertici dei partiti, per le assenze di alcuni delegati, tra cui Candiani della Lega. Ogni scelta sulla difficile unione tra le due anime della coalizione è attesa per i prossimi giorni.