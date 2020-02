24liveSchool, le origini del Carnevale

Il Carnevale è la festa più pazza e più colorata dell’anno dove lo scherzo e il gioco diventano quasi una regola.

Il termine Carnevale deriva dal latino “carnem levare”, cioè “togliere la carne”, e indica il banchetto che si teneva il martedì grasso, ovvero l’ultimo giorno di Carnevale, e contemporaneamente l’inizio della Quaresima, un periodo di digiuno e di purificazione. Secondo il calendario liturgico, questo periodo di festa inizia il giorno dell’Epifania e termina il mercoledì delle Ceneri. Si tratta di una festa mobile: la data, che varia di anno in anno, è strettamente legata a quella della Pasqua. Nell’ antica Roma, durante il periodo che noi chiamiamo Carnevale, si celebrava la fertilità della terra, che dopo il torpore invernale tornava a nutrire uomini e animali. La festa romana dei Saturnalia ( dedicata al dio Saturno ) e le Dionisie greche ( in onore del dio Dionisio ) ricordano da vicino il nostro Carnevale.

Anche nel Medioevo il Carnevale veniva festeggiato con grande entusiasmo: gli uomini trovavano divertente travestirsi con abiti femminili e i ricchi si travestivano da poveri. Inoltre si festeggiava con grandi banchetti e i rituali erano accompagnati da danze dedicate alle divinità della terra.







Nel periodo del Rinascimento, durante il Carnevale, le persone partecipavano in massa a feste sfarzose e spettacoli organizzati per il divertimento di tutti. Particolarmente famose erano le mascherate su carri, chiamate “trionfi”, accompagnate dai canti carnascialeschi, organizzate a Firenze da Lorenzo de Medici.

Il Carnevale si rinnova nel 1600 grazie alla commedia dell’arte, spettacolo teatrale in cui i personaggi usavano maschere e costumi che rappresentavano un “tipo” di personaggio come ad esempio Arlecchino-servitore, Pantalone-padrone, Balanzone-sapiente fanfarone.

Il Carnevale, oggi, è forse la festa più divertente dell’anno, apprezzata da grandi e piccini e da tutti coloro che desiderano abbandonare il consueto ordine per festeggiare giocosamente il “caos” , poiché , come dice la tradizione, “A Carnevale ogni scherzo vale”. In Italia il Carnevale è molto sentito soprattutto nelle città di Venezia, Putignano, Viareggio, Manfredonia e Acireale dove, ogni anno, affluiscono turisti da tutto il mondo.

Anche a Barcellona P.G. ogni anno viene festeggiato il Carnevale con molto entusiasmo e allegria. Nelle giornate di domenica e martedì grasso sfilano per le vie cittadine carri allegorici, costruiti con la carta pesta, che trattano svariati temi e sono accompagnati da persone vestite in maschera e da tantissima musica, stelle filanti e coriandoli. Oltre al divertimento ci sono dolci tipici legati a questa festa che a seconda della regione hanno nomi diversi: chiacchiere, ravioli di ricotta, ciambelle, frittelle, zeppole, bugie, cenci, frappe… Una vera e propria golosità per tutti i palati!

Scarpaci Angelica – Trimarchi Giulia

Classe IA Scuola Sec. I° “Verga”

Istituto Comprensivo Capuana- Barcellona PG