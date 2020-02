24liveSchool, l’annullo filatelico per il 180° anniversario della nascita di L. Capuana

La mia classe, la prima A della scuola media “Martino” di Rodi’ Milici, è andata a Barcellona P.G. per un’occasione speciale: l’annullo filatelico in occasione del 180° anniversario della nascita di Luigi Capuana.

All’importante evento, Poste Italiane ha dedicato uno speciale annullo che riproduce il logo dell’Istituto e l’immagine dello scrittore. Infatti, oltre ai bolli ordinari in dotazione agli uffici postali, Poste Italiane realizza gli “annulli speciali”: si tratta di bolli figurati, che riproducono con scritte e immagini il tema di manifestazioni legate ad eventi di notevole interesse culturale, economico e sociale, come nel caso dell’anniversario della nascita del grande scrittore siciliano Luigi Capuana, di cui il nostro Istituto Comprensivo porta il nome.

Visitare questa mostra è stata un’esperienza interessante che ci ha permesso di imparare molte cose.

Durante la nostra visita siamo stati guidati da Giuseppe Leotta, un signore molto gentile del Circolo filatelico numismatico del Longano, che ci ha spiegato molte curiosità e aneddoti sulle monete e le cartoline che erano esposte.

Qualche anno fa, per comunicare con chi era lontano si inviavano le cartoline o le lettere, che noi giovani non siamo più soliti utilizzare. Oggi, infatti, siamo abituati a comunicare in tempo reale attraverso WhatsApp e i social media che hanno reso la comunicazione più veloce ma meno poetica e personale.

Visitando questa mostra abbiamo appreso che, attraverso le cartoline e i francobolli, è possibile ricordare eventi importanti come lo sbarco sulla luna avvenuto cinquant’anni fa o ancora scoprire come erano anticamente le città. Infatti in alcune cartoline si vede come era Barcellona tanti anni fa, quando era ancora divisa dal fiume Longano da Pozzo di Gotto. Nelle foto d’epoca riprodotte nelle cartoline, si possono inoltre notare dei particolari interessanti come una colonnina che serviva per legare durante la sosta gli asinelli, che servivano per il trasporto.

Nella mostra vi era poi tutto un settore dedicato alle monete in cui si potevano ammirare i ritratti dei personaggi più importanti della nostra cultura, come il grande musicista Giuseppe Verdi.

Alla fine della visita a tutti gli alunni è stato consegnato un francobollo per ricordarci di questa fantastica giornata che ci ha fatto fare un salto nel passato.

Abbiamo cosi’ imparato che monete, cartoline e francobolli racchiudono importanti e preziose memorie di un passato lontano ma che ha ancora tanto da dirci.

Widad ARBAOUI

I A – Scuola Media “Martino” – Rodi’ Milici

Istituto Comprensivo “Capuana” – Barcellona P. G.