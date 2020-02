Il piano strategico per la valorizzazione del territorio al centro di un convegno del Rotary Barcellona

Il Rotary Barcellona, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Camera di Commercio di Messina, organizza domani alle 18, nella sala auditorium del parco Magg. La Rosa un convegno sul tema “Come costruire un piano strategico per la valorizzazione del nostro territorio”

Dopo i saluti dela presidente del Rotary, Attilio Liga, dell’assessore Angelita Pino e del presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, interverranno il segretario generale della Camera di Commercio Paola Sabella, che parlerà delle priorità di un piano strategico e su come governare i processi, il docente universitario Melo Martella, sugli strumenti e le leve da utilizzare nell’attuazione del piano, e il dirigente del distretto 2110 Alfio Di Costa che si concentrerà sull’imprescindibile importanza delle infrastrutture.

Chiuderà il convegno l’intervento dell’assistente del governatore del Rotary, Pia Pollina.