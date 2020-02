Disinfestazione in scuole e uffici comunali, tre giorni di chiusura a Carnevale

E’ stata pubblicata l’ordinanza sindacale con cui si delibera la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di Barcellona Pozzo di Gotto da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio. E’ stata infatti programmata, come ogni anno, una campagna di disinfestazione affidata alla Dusty per gli edifici scolastici sul territorio comunale e alla Manitalidea per le altre strutture comunali. In ragione degli interventi previsti le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici di proprietà comunale chiuderanno per tre giorni, dal 24 al 26 febbraio 2020. Ecco di seguito l’ordinanza: