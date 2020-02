L’amministrazione comunale di Merì organizza anche quest’anno l’appuntamento con il Carnevale Meriese. L’evento, che coinvogerà anche alcuni carri della sfilata di Barcellona Pozzo di Gotto, è in programma lunedì 24 febbraio con il raduno alle 17 in piazza Municipio. La sfilata attraverserà le strade del paese e si concluderà nella stessa piazza Municipio, dove è in programma una serata animata dal noto dj Pippo Basile.