Terme Vigliatore, Nuova Rinascita traccia la strada per sostenere la giunta Munafò

La crisi politica che attanaglia l’amministrazione comunale di Terme Vigliatore, dopo la rottura interna alla maggioranza eletta dai cittadini a sostegno del sindaco Domenico Munafò, potrebbe essere arrivata al bivio decisivo. Il primo cittadino, sostenuto da solo quattro consiglieri su 12 e verificata l’impossibilità di ricucire lo strappo con il gruppo vicino all’on. Calderone, ormai dichiaratosi all’opposizione, ha aperto un confronto con il gruppo di minoranza Nuova Rinascita, composto da Angelo Sottile, Maria Rita Calabrò e Davide Abbate.

Il gruppo Nuova Rinascita, per senso di responsabilità, ha fornito la disponibilità a collaborare per risolvere i tanti problemi che attanagliano il paese, indicando con chiarezza alcune richieste minime per definire l’accordo con il sindaco Munafò e con i consiglieri che lo sostengono nel civico consesso. “I punti della nostra proposta – sostengono i tre consiglieri – sono quelli di ottenere una rappresentanza minimale andando a ricoprire la seconda carica istituzionale, quella di presidente del consiglio comunale, da affidare al capogruppo Angelo Sottile. Il gruppo non entrerà nel merito delle scelte politiche della giunta Munafò, che continuerà a lavorare in modo autonomo, garantendo il sostegno in aula consiliare, per tutti gli atti improntati al rispetto delle nome di legge e nell’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico. Se non si fosse nell’immediato la disponibilità della carica di presidente del consiglio (attualmente affidata ad Emanuela Ferrara ormai passata all’opposizione della giunta Munafò, con l’intero gruppo che fa capo all’on. Tommaso Calderone ndr), Nuova Rinascita propone nell’immediato la nomina di Angelo Sottile per il ruolo di vicesindaco con delega all’adeguamento alla legge dello statuto comunale e dei regolamenti vari, con l’impegno alle dimissioni immediate del consigliere nel momento in cui si potrà eleggere un nuovo presidente del Consiglio. Considerata che la nostra proposta è stata presentata l’11 febbraio scorso e che, dopo una settimana, il sindaco Munafò non ha ancora sciolto la riserva, il gruppo Nuova Rinascita attenderà fino a lunedì 24 febbraio una risposta definitiva sulla sua proposta ed, in assenza di riscontro, tornerà a svolgere il mandato di opposizione affidatogli dagli elettori”.

Il problema procedurale è legato al fatto che, in assenza di dimissioni da parte dell’attuale presidente del consiglio comunale, si dovrà avviare l’iter per la sfiducia da parte del civico consesso ad Emanuela Ferrara e poi all’elezione del nuovo presidente.