Galleria PROgetto Città partner dell’I.C.“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO

E’ stato formalizzato un accordo di partenariato tra l’Ente no profit Associazione Culturale GALLERIA PROGETTO CITTA’ di Barcellona Pozzo di Gotto nella persona del legale rappresentante Architetto Rosario Andrea Cristelli, attualmente docente di Arte e immagine a Capo D’Orlando e Naso e il Dirigente Scolastico Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi per L’Istituto Comprensivo n. 1 “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.

In particolare l’accordo nasce per contribuire proficuamente alla realizzazione del Progetto PON 2014 – 2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-833 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE CUP E18H17000530007 di cui il Professore Cristelli è attualmente anche docente Esperto nelle ore extracurriculari. All’interno del progetto l’associazione culturale GALLERIA PROGETTO CITTA’ avrà un ruolo fondamentale, con i suoi artisti associati esperti di digitale che contribuiranno alla realizzazione dei prodotti finali in tema di Creatività digitale, aumentano l’offerta didattica e fornendo competenze specifiche.

Inoltre la sede espositiva di GALLERIA PROGETTO CITTA’ in Piazza Stazione 17, ospiterà gli elaborati finali che produrranno gli alunni e che rimarranno in mostra al fine di poter raccontare l’esperienza maturata. Tra le risorse che l’associazione ha già messo a disposizione l’intervento nel laboratorio informatico della scuola E. Mancari di via Piave a Capo D’Orlando della fotografa digitale Silvia Ripoll, stimata archeologa e interprete del paesaggio dei Nebrodi che ha già presentato agli alunni la sua ricerca digitale che ha suscitato grandissimo interesse e grande stimolo intellettuale anche grazie all’uso dell’applicazione smart usata come medium artistico. Inoltre si affronteranno i temi legati alla città di Barcellona Pozzo di Gotto come ad esempio l’arte contemporanea, con l’esperienza e le opere di Hidetoshi Nagasawa, artista che ha operato sul territorio sia a Capo D’Orlando che a Barcellona Pozzo di Gotto oltre che a Castroreale e Tusa. L’architetto Rosario Andrea Cristelli con l’occasione ringrazia per la disponibilità e la fiducia sia il Dirigente Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi che la vicaria Prof.ssa Laura Casella che hanno mostrato sin da subito grande interesse, disponibilità e apertura verso le tematiche proposte dall’Associazione Culturale GALLERIA PROGETTO CITTA’ intese come ulteriore occasione di approfondimento culturale extraterritoriale su temi comuni di grande interesse e attualità.