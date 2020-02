Amministrative 2020, i nodi vengono al pettine: i candidati a sindaco potrebbero essere quattro

Sono giorni d’attesa e di continui confronti all’interno delle possibili coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, in vista delle elezioni amministrative 2020, che vedranno al voto due città importanti per la provincia di Messina, come Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Dopo il duro botta e risposta nel centrodestra, che al momento appare spaccato soprattutto nelle scelte su Barcellona, si attende un incontro annunciato a Palermo per domani, giovedì 20 febbraio, da cui si dovrebbe conoscere la decisione definiva da parte dei vertici regionali. La frattura netta tra i rappresentanti regionali, soprattutto in seno alla Lega di Salvini, e i deputati di riferimento sul territorio appare difficilmente sanabile. Il coordinatore regionale del Carroccio, Stefano Candiani, ha chiaramente dichiarato che le decisioni a nome del partito saranno dettate a livello centrale, bocciando di fatto il patto il ferro annunciato con anticipo dal capogruppo leghista all’ARS Antonio Catalfamo con il collega di Forza Italia Tommaso Calderone sul nome del candidato Pinuccio Calabrò. Gli altri potenziali componenti della coalizione di centrodestra, in particolare Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, UDC e Ora Sicilia, hanno tutti criticato quella che viene considerata una fuga in avanti dei due deputati barcellonesi, che da loro punto di vista pronti a difendere fino alla fine la loro posizione, anche a costo di presentarsi divisi al giudizio degli elettori. Domani gli ultimi dubbi dovrebbero sciogliersi con la possibilità che venga formalizzata la scissione e lanciata la doppia candidatura del centrodestra barcellonese, con Pinuccio Calabrò, sostenuto dall’area che fa riferimento agli onorevoli Calderone e Catalfamo, e una tra Ilenia Torre ed Antonietta Amoroso, in rappresentanza degli altri gruppi di centrodestra. In questo caso si troverebbe in difficoltà soprattutto la Lega che, viste le dichiarazioni di Candiani, sulla volontà di cercare un’unità del centrodestra, si trova in una posizione difficile. Vorrebbe difendere la candidatura a Milazzo del suo riferimento Maisano, ma a Barcellona sarebbe costretta ad assume due possibile scelte, assecondare la linea del suo deputato Catalfamo, seguendo la proposta di Calderone, o sostenere un’altra candidata con una rottura inevitabile nei rapporti con lo stesso Catalfamo, fino ad oggi capogruppo all’ARS del Carroccio.

Non meno semplice è la situazione sull’altro fronte, quello del centrosinistra. Il Pd e Città Aperta stanno dialogando da giorni per individuare i candidati alle primarie di coalizione programmate per sabato 29 febbraio. Nel Partito Democratico, dopo il passo indietro del consigliere Nino Novelli, dettato alla volontà di favorire la compattezza interna al Pd, sono rimaste sul tavolo le proposte di altri due consiglieri comunali uscenti Paolo Pino e David Bongiovanni, che dopo un iniziale tentennamento è tornato in corsa verso una candidatura a sindaco. L’ex assessore della Giunta Collica, ago della bilancia nella vicenda della sfiducia al sindaco di Città Aperta, vede in crescita le sue quotazioni, anche per la posizione del movimento, in chiara difficoltà nella scelta di un nome diverso dall’ex sindaco Maria Teresa Collica, che ha più volte ribadito la volontà di non scendere in campo in prima persona. Città Aperta ha chiesto tempo fino a venerdì per indicare un suo candidato e oggi ha in programma un ultimo incontro per provare a stringere su un nominativo da proporre alla coalizione. Se non ci dovesse essere una proposta interna al movimento, non è quindi esclusa l’ipotesi che proprio Città Aperta possa convergere su una candidatura condivisa con la coalizione attorno al nome di Bongiovanni. D’altra parte il PD, che sta cercando di ritrovare una difficile unità interna, da sempre tallone d’Achille del partito, è alle prese con i mal di pancia di chi, per provare a far crescere lo stesso partito, ha messo da parte le tensioni del passato proprio con Bongiovanni, sia durante l’amministrazione Collica, sia alle ultime elezioni amministrative, e magari preferirebbe premiare la coerenza dimostrata negli ultimi anni dall’altro consigliere comunale Paolo Pino. La partita resta ancora aperta e non sono esclusi ulteriori colpi di scena nelle prossime 24/48 ore. L’altro nome per le primarie potrebbe essere quello di un altro ex assessore della giunta Collica, Cosimo Recupero, attuale segretario cittadino del PSI.

Più chiara è invece la posizione del Movimento Cinque Stelle, pronto ad annunciare ufficialmente il suo candidato Carmelo Ceraolo, presidente di Legambiente del Longano. Per farlo si attende il passaggio attraverso al piattaforma Rousseau, che entro il 6 marzo dovrà definire anche la composizione della lista pentastellata.