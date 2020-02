Sicilia Verde, radici nel futuro

Il florovivaismo sulla costa tirrenica della provincia di Messina sta vivendo una fase di grande espansione. Uno degli esempi virtuosi di questa crescita è l’azienda Sicilia Verde di Giambò, che quest’anno festeggia i 20 anni di attività. Sicilia Verde è infatti diventato uno dei leader del florovivaismo regionale e nazionale, specializzato nella produzione e commercializzazione di piante ornamentali di agrumi ed olivi, nelle due sedi di Terme Vigliatore ed Albenga, in provincia di Savona.

Il titolare e fondatore di Sicilia Verde, Tonino Giambò, che insieme alla moglie Giusi ha creato la sua azienda, ha avviato una fase di riorganizzazione per poter rispondere alle nuove esigenze del mercato, che guarda al futuro senza mai dimenticare il suo passato, come ricorda lo slogan le radici nel futuro, che accompagnerà le iniziative per i 20 anni d’attività.

Sicilia Verde festeggia quest’anno un compleanno importante. Quali sono i ricordi più belli che restano nella sua mente di questo percorso ventennale che ha visto crescere la sua azienda in modo esponenziale a tutti livelli?

I primi ricordi sono certamente legati all’inizio di questa storia, quando ho vissuto la separazione della ditta di famiglia di cui ero stato uno dei creatori, per avviare un progetto nuovo partendo da zero. Con mia moglie abbiamo fatto un lavoro importante e meticoloso, in cui ci siamo affidati anche ai consigli di qualche cliente amico. I nostri figli erano troppo piccoli per darci una mano, ma con l’impegno costante anche di tanti collaboratori, che sono ancora al nostro fianco dopo 20 anni, siamo riusciti a fare di Sicilia Verde un marchio riconosciuto ed apprezzato sia in Italia che nel resto del Mondo. In pochi anni siamo stati conosciuti bene in Europa dell’Est, in Australia, in America, in Asia, con un crescente interesse riscontrato sui mercati internazionali. In questo percorso sono stati importanti, e mi sento di doverli ringraziare, un tecnico esperto come Gino Pistone, che si è sempre speso nell’interesse dell’azienda e della famiglia, ma anche i tanti clienti che ci hanno dato fiducia, favorendo la crescita del nostro brand.

Il 2020 è un anno di bilanci, con un occhio proiettato verso il futuro. Come state programmando questa fase di riorganizzazione dell’azienda?

Mi ritengo una persona fortunata, perché i miei due figli Natale e Giorgia hanno scelto autonomamente di puntare il loro futuro sull’azienda di famiglia. Dopo il diploma abbiamo affrontato insieme la scelta per la loro vita professionale ed entrambi hanno voluto rimanere all’interno di Sicilia Verde. Da genitore posso dirmi soddisfatto del loro impegno, perché in questi anni sono riusciti a costruirsi un grande bagaglio di esperienza. Non avranno un documento cartaceo che si chiama laurea, ma hanno un’altra laurea, quella della crescita professionale che hanno maturato a contatto con la gestione dell’azienda. Per loro sono stato una guida, ma anche loro sono stati uno stimolo per le nostre scelte aziendali. Oggi inizia un percorso diverso, perché dopo la fase d’integrazione dei ragazzi nei meccanismi della ditta, adesso, giorno dopo giorno, avranno il compito di prendere in mano il timone di Sicilia Verde. Noi genitori saremo sempre disponibili a dare il nostro contributo, ma mi auguro che possano mettere in pratica le loro idee, magari anche con qualche errore, ma con la consapevolezza che, come è accaduto a noi, potranno avere tante soddisfazioni, vedendo crescere ancor di più la loro azienda.

Allargando il discorso al settore del florovivaismo in provincia di Messina, di cui Sicilia Verde è uno dei massimi esponenti, come si può lavorare per fare crescere ancor di più l’intero comparto sul mercato nazionale ed internazionale?

Sinceramente non avrei creduto che sarebbe bastato un ventennio per far crescere così tanto il florovivaismo nel nostro comprensorio. Dieci anni fa avevo intuito che stava accadendo qualcosa di importante per il settore nella nostra provincia e sono orgoglioso per i tanti giovani che hanno capito le potenzialità del florovivaismo, come lo si affronta e come lo si porta avanti. Il polo florovivaistico messinese nell’ambito nazionale ricopre ormai un ruolo centrale. Oggi abbiamo un grande riconoscimento sulla qualità dei nostri prodotti. Siamo apprezzati e forse invidiati per la bellezza delle nostre piante, che hanno un’autenticità unica nel settore. Questo è un risultato frutto del lavoro di tutti coloro che hanno investito su questo mercato e tutti dobbiamo esserne orgogliosi. I fatturati sono certamente un fattore importante, ma non sarebbero così alti, se dietro non ci fosse la qualità della produzione proveniente da questo comprensorio.

Uno degli aspetti che dovete affrontare è quello della carenza logistica a livello pubblico ed istituzionale. Quanto sarebbe importante la creazione di un polo del florovivaismo nell’area del nuovo mercato ortofrutticolo di Barcellona Pozzo di Gotto?

Il florovivaismo è ormai riconosciuto anche a livello locale ed istituzionale, ma non ha certo avuto il sostegno da chi amministra il territorio. Se dovesse nascere questo polo per il settore, di cui si parla da oltre 10 anni, sarebbe un ultimo step importante per la crescita dell’intero settore. Potrebbe diventare un modo per superare gli individualismi, fornendo l’opportunità di dare un’organizzazione all’intero comparto e per far conoscere sempre di più le qualità dei nostri prodotti. La presenza di una grande logistica, nella vicina Barcellona Pozzo di Gotto, potrebbe favorire lo sviluppo delle aziende con una maggiore organizzazione, lasciando meno spazio all’improvvisazione.

Sicilia Verde sarà presente alla vetrina internazionale Myplant & garden di Milano. Quanto è importante poter partecipare a questo tipo di eventi?

La fiera del Myplant è una manifestazione che guarda soprattutto ai garden center ed ha raggiunto un interesse europeo, con broker che arrivano da Francia, Svizzera, Austria e Germania. Milano è poi la location ideale per questo tipo di eventi, perché consente di far conoscere i nostri prodotti ad una platea di clienti molto ampia.

Sicilia Verde al Myplant si presenterà con una nuova veste grafica, che sarà ufficializzata oggi pomeriggio sui vostri canali social. Come sta vivendo questa fase di trasformazione della sua azienda?

E’ un percorso che abbiamo iniziato insieme ai nostri figli e di cui siamo convinti, senza nascondere che il cambio del logo all’inizio è stato un piccolo trauma. Adesso sono ancora più entusiasta dei ragazzi, perché, anche grazie a chi sta lavorando per questo restyling, non solo grafico, della nostra azienda, è venuto fuori un ottimo lavoro. Sicilia Verde rimarrà sempre se stessa, ma le novità e i cambiamenti sono importanti in un percorso di una ditta, come accade per la vita di una persona. E’ giusto che i ragazzi vedano un qualcosa di diverso in Sicilia Verde, per trovare nuovi stimoli e nuovi obiettivi da raggiungere, nella consapevolezza che questa deve diventare la loro azienda, dopo essere stata quella dei loro genitori.