La mattonella della Genius Loci ai personaggi del teatro barcellonese, tra passato, presente e futuro

L’auditorium Oasi di piazza San Sebastiano ha ospitato la cerimonia di consegna dell’artistica mattonella “Genius Loci”, istituita dall’omonima associazione per omaggiare in questa circostanza alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia dell’apprezzato teatro barcellonese. I presenti hanno potuto fare un tuffo nel passato alle origini del teatro nella città del Longano, con la consegna dei riconoscimenti alla memoria di Giovanni De Pasquale, Michele Mazzù, Vittorio Currò, Domenico Mercadante e Pippo Raffa. Le mattonelle sono state consegnate ai loro eredi, che in molti casi hanno proseguito il percorso dei loro predecessori. Una mattonella alla carriera è stata assegnata a Franco Cutroni, così come sono stati omaggiati alcuni dei maggiori protagonisti del teatro contemporaneo barcellonese, quelli che con l’impegno hanno mantenuto viva la fiamma della passione per l’arte teatrale fino ai nostri giorni, con uno sguardo verso il futuro. Sul palco sono sono saliti infatti Saverio Castanotto, Giuseppe Pollicina, Francesco Chianese, Viviana Isgrò, Ivan Bertolami e Salvatore Cilona.

Nel corso della cerimonia, affidata al presidente della Genius Loci Bernardo Dell’Aglio, tutti i protagonisti presenti hanno preso la parola, raccontando aneddoti e storie personali legate alla loro passione per il teatro. Il ricordo di alcuni pilastri della storia teatrale di Barcellona ha portato chiaramente ad un momento di commozione, che si è unito, come spesso accade sui palcoscenici, ad attimi di gioia e spensieratezza. A fianco del presidente, c’erano i componenti dei direttivo della Genius Loci, Luigi Lo Giudice, Tony Raimondo, Rosita Dell’Aglio, Massimo Sindoni, Nello Perdichizzi e Marcello Crinò, che nel suo intervento ha ricordato la storia e le origini del teatro barcellonese. L’architetto Crinò ha citato la figura di Michele Stylo, a cui la Genius Loci ha dedicato una sagoma a grandezza naturale, sempre presente negli eventi organizzati in tema di cultura, e il ruolo centrale dell’oratorio salesiano nella formazione dei primi registi barcellonesi. Tra il pubblico era presenta anche l’attore Melo Colica, omaggiato della mattonella nella prima edizione del 2019, che non è voluto mancare all’appuntamento dedicato proprio al teatro barcellonese, di cui è ancora oggi un grande interprete.