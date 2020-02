Il Lions Club ha incontrato i ragazzi dell’IC Foscolo sul tema del cyberbullismo

L’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo ha ospitato un incontro organizzato dal Lions Club Barcellona con gli alunni delle quinte elementari, sul tema Interconnettiamoci… ma con la testa che cos’è?

Erano presenti la dirigente Felicia Oliveri, dell’avvocato Santina Maiorana, dell’avvocato Pippo Pino e del Vice Questore Antonio Rugolo, insieme al Presidente del Leo Club Alessandra Borgia e del Lions Club di Barcellona P.G Pippo Quattrocchi, con il delegato del Governatore per lo specifico service il dott. Beppe Iacono.

Il progetto vede al centro un’attività di formazione e informazione, che il Distretto Lions e il Lions Club di Barcellona PG, offre in questo anno sociale nel settore della sicurezza informatica, finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi durante la loro navigazione sul web. Internet è diventata nel tempo una componente irrinunciabile della nostra vita ed offre enormi opportunità di comunicazioni e di miglioramento.

Interconnettiamoci… ma con la testa si propone di dare delle informazioni di cosa non dire e cosa non fare sulla rete, fare un distinguo tra il mondo reale e il mondo virtuale (digitale) ricordando che su internet nessuno è mai anonimo. Dopo l’incontro all’IC Foscolo, sono stati programmati ulteriori incontri nelle scuole del comprensorio (Novara di Sicilia, Mazzarrà S. Andrea, Furnari) per raggiungere il più elevato numero di giovani possibile.