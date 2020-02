“Città Aperta” accende i fari sull’amministrazione uscente di Barcellona: “Storia di un grande bluff”

Il movimento Città Aperta ha tracciato un bilancio negativo sull’amministrazione Materia, che a maggio chiuderà il suo mandato quinquennale. L’incontro, moderato dal portavoce Gabriele Sidoti, è servito ad accendere i fari sulle difficoltà nella gestione finanziaria dell’ente, sempre a rischio di default, e sulla questione dei rifiuti, che ha condizionato il decoro della città, con un’analisi dettagliata dal consigliere Antonio Mamì. La collega Raffaella Campo si è concentrata sull’aspetto dello stile politico, sui cambi di assessori, sulla trasformazione della coalizione da civica in politica, fino alla carenza nella ricerca di finanziamenti regionali e statali. Ha concluso l’incontro Maria Teresa Collica, che ha guardato al futuro, alle prossime elezioni, sottolineando come sarà difficile per la coalizione che si sta creando attorno alla figura di Tommaso Calderone dimostrare una discontinuità con l’amministrazione Materia, che negli ultimi anni ha sostenuto, garantendone il consenso all’interno del consiglio comunale. “Chi critica Materia adesso, critica in sostanza Tommaso Calderone” ha dichiarato la Collica, che ha poi lanciato un appello all’unità del centrosinistra per presentare un progetto alternativo e credibile all’area di centrodestra. Ecco di seguito il video integrale della serata, pubblicata online dal movimento Città Aperta.