Brolo, al barcellonese Giovanni Macrì il premio speciale della giuria nel concorso di poesia religiosa

In occasione della prima apparizione della Beata Vergine Maria di Lourdes la Giuria della Premio Internazionale di Poesia Religiosa a lei dedicata, presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo e composta da qualificati esperti, ha ufficializzato all’unanimità la graduatoria finale delle tre Sezioni del concorso. Tra i riconoscimenti assegnati c’è anche il premio speciale della giuria nella sezione poesia in lingua italiana allo scrittore barcellonese Giovanni Macrì.

Il Premio, che per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, ha visto la nutrita, entusiastica e qualificata partecipazione di tanti poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni del mondo, tra cui Romania, Montenegro, Australia e persino dal Burundi. I vincitori delle tre Sezioni sono:

SEZIONE A: Poesia in lingua italiana avente come tema: La Beata Vergine Maria di Lourdes

1° Classificato: Don Giovanni Maurilio Rayna – Savigliano (Cuneo)

2° Classificato: Francesco Terrone – Mercato San Severino (Salerno)

3° Classificato: Luigi Aziani – Burundi

Premio Speciale della Giuria: Giovanni Macrì – Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

Premio Speciale della Giuria: Don Raffaele Aprile – Siracusa

SEZIONE B: Sezione Poesia in lingua italiana a tema religioso

1a Classificata: Isabella Michela Affinito – Fiuggi (Frosinone)

2° Classificato: Roberto Spagnuolo – Palermo

3° Classificato: Luigi Di Nicolantonio – Falconara Marittima (Ancona)

Premio Speciale Personale del Presidente della Giuria:

Andrea Petricca – Paganica (L’Aquila)

SEZIONE C: JUNIORES (da 10 a 17 anni) – Poesia in lingua italiana a tema religioso

Vincitore assoluto della Sezione: Emanuele Nicolò di Marcianise (Caserta).

La Giuria ha inoltre reso noti i nominativi delle Personalità, Associazioni e Fondazioni, che si sono distinte nel campo della Solidarietà, del Volontariato e della Spiritualità, a cui saranno conferiti i Riconoscimenti Internazionali.

Per la Solidarietà il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato all’A.B.F. – Andrea Bocelli Foundation;

Per il Volontariato il Riconoscimento Internazionaleè stato assegnato all’Unitalsi Nazionale;

Per la Spiritualità il Riconoscimento Internazionaleè stato assegnato a Sua Eminenza Rev.ma Card. Angelo Scola –Arcivescovo Emerito di Milano.

Il Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, Rosario La Greca, ha voluto ringraziare tutti i poeti che hanno partecipato al Premio, la qualificata Giuria che ha esaminato e vagliato con competenza e imparzialità tutti gli elaborati pervenuti, la segreteria organizzativa, che ha operato con grande disponibilità e incisività. Il Presidente ha poi rivolto un ringraziamento particolare alle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo(To), per avere concesso il Patrocinio Morale al Premio ed ha comunicato che il contributo di beneficenza è stato devoluto alla Fondazione L’Albero della Vita onlus di Milano, per il progetto “Varcare la Soglia”, che si prefigge di aiutare le famiglie che vivono in condizione di povertà ad uscire dalla situazione in cui versano ed offrire ai bambini supporto scolastico ed educativo.