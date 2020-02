Barcellona, annullato lo spettacolo di domani con l’attore Carlo Buccirosso

E’ stato annullato per problemi organizzativi lo spettacolo “La rottamazione di un italiano per bene” con l’attore Carlo Buccirosso, previsto domani sera al teatro Mandanici di Barcellona. L’organizzazione si scusa con coloro che aveva acquistato il biglietto ed ha annunciato che il rimborso dei tagliandi potrà essere esercitato entro il 10 marzo 2020 nei punti vendita in cui sono stati richiesti. E’ stata annullata per la stessa motivazione anche la data del 19 febbraio, che prevedeva lo spettacolo a Teatro Vittorio Emanuele di Messina.