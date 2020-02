L’Udc Messina augura la riapertura del tavolo del centrodestra per le amministrative 2020

Il Commissario provinciale Udc Messina, Rosario Sidoti, nel commentare la possibile spaccatura nel centrodestra per le elezioni amministrative 2020 a Barcellona e Milazzo, auspica un ritorno al tavolo di confronto per trovare una convergenza su un progetto ed una candidatura unitaria.

“E’ frequente ascoltare da tanti esponenti politici, politologi e giornalisti – afferma Sidoti – che il centrodestra quando è unito vince. In effetti, quella del centrodestra unito è stata una formula di successo in tantissime realtà in cui è stata sperimentata. Dispiace e preoccupa che questo modello, che racchiude anche un insieme di progetti e di visioni politiche compatibili e utili alla crescita del territorio, non si possa applicare in occasione delle elezioni amministrative di Barcellona P.G. e di Milazzo. Senza voler demonizzare alcuna posizione o dare pagelle, l’Udc auspica, essendoci ancora le condizioni ed i tempi per realizzare un componimento della vicenda, che possa essere riaperto il tavolo provinciale del centrodestra e che si possa lavorare unitariamente e serenamente alla costruzione di un progetto vincente“.