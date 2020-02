Il Network Culturale di Barcellona presenta i progetti per il 2020

L’attivissimo Network delle associazioni culturali di Barcellona Pozzo di Gotto realizzerà un museo urbano, uno spazio attraverso il quale ciascuna associazione mostrerà la quantità e la qualità di quanto ha realizzato nel tempo per custodire e diffondere la cultura in tutte le sue forme. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Foscolo”, diretto dalla Prof.ssa Felicia Maria Oliveri, il museo urbano sarà realizzato negli spazi del museo didattico della scuola. Sarà un’installazione non permanente, sarà aperto dal 28 aprile al 17 maggio ma rappresenterà una “demo”, una preview, di quello che potrà essere un museo urbano permanente quando le Istituzioni vorranno dare il necessario sostegno con una sede stabile e una costante sinergia col Network delle associazioni.

L’iniziativa è stata presentata alla cittadinanza in una conferenza stampa ed erano presenti Bernardo Dell’Aglio (presidente dell’associazione Genius Loci), Felice Mancuso (presidente dell’Accademia musicale Nino Pino Balotta), Flaviana Gullì (presidente della Pro Loco Manganaro), Mario Benenati (presidente dell’associazione Fumettomania Factory), Ilaria Cammaroto (delegata della FIDAPA), Nino Abbate (presidente di Epicentro) e Carmelo Ceraolo (presidente di Legambiente Longano). Dell’Aglio ha messo in evidenza l’alta valenza culturale dell’iniziativa, che vuole essere un contributo all’identità della comunità barcellonese e vuole fare uscire i giovani dal mondo fittizio dei social per vivere e amare la loro città. Benenati ha ribadito che la rete delle associazioni culturali vuole essere «servizio, memoria storica e occasione di sviluppo, anche turistico». Abbate ha auspicato un maggior interesse dell’Amministrazione comunale per le iniziative del Network e anche nel coinvolgimento delle periferie nel doveroso processo di crescita identitaria della nostra città. Mancuso ha ricordato le precedenti iniziative del Network, soprattutto quella per la valorizzazione dei vicoli, ed ha precisato che le prossime attività punteranno sui giovani e sulle scuole «che troppo spesso rimangono chiuse dentro le mura dei loro istituti, senza guardare al territorio». A proposito dell’iniziativa “Quattru passi ‘nte stritti”, Mario Benenati ha annunciato che anche Fumettomania adotterà un vicolo, a fine aprile: si tratta dello storico “strittu di pàpiri”, l’attuale via Curcio, e in quell’occasione ci sarà una passeggiata sociale e si cercherà di realizzare eventi a tema fumettistico (con la presenza di artisti e disegnatori). Flaviana Gullì ha rivelato che nei prossimi mesi saranno esposti pannelli, in vari luoghi della città, sui grandi personaggi della storia barcellonese, sui “geni loci” della città (Alessandro Manganaro, Nino Leotti, Nino Pino Balotta, Bartolo Cattafi, Nello Cassata, Giuseppe Cavallaro, Placido Mandanici, Filippo Rossitto). Ceraolo ha espresso l’augurio che le iniziative del Network possano estendersi anche fuori da Barcellona Pozzo di Gotto, verso i borghi di Castroreale e Rodì Milici, facendo diventare la città del Longano il punto nevralgico di una rete (culturale e non solo) più ampia. A muovere le associazioni che si sono riunite nel Network è la passione, per la città e per la cultura. «Stiamo facendo un’operazione passionale. È molto difficile fare iniziative culturali a Barcellona Pozzo di Gotto – ha concluso Dell’Aglio – Ci sono costi e iter burocratici che rallentano tutti ma c’è la nostra passione». Sarebbe tutta un’altra cosa se si capisse che la cultura non è un lusso per pochi sfaccendati ma ciò che alimenta e coltiva un’identità, personale e comunitaria. Senza cultura una città è solo un insieme di case e palazzi diviso da strade, alternate da piccoli o grandi spazi verdi. È la cultura a rendere una città lo spazio vivo di una comunità. Cultura è trasformare storie e sentimenti in suoni, parole o immagini. Cultura è conservare questi suoni, queste parole e queste immagini perché ciascuno vi si riconosca e vi ritrovi il conforto di far parte di una storia più grande, la storia della propria città. Senza cultura non c’è dunque identità e non è possibile partecipazione, democrazia, sviluppo. Probabilmente a Barcellona Pozzo di Gotto la politica non ha mai dato la dovuta attenzione alla cultura, pensando che la cultura non porta voti e che «con la cultura non si mangia», ma la cultura è tutto, senza cultura non è neanche possibile una vera politica. Senza un sufficiente sostegno da parte delle istituzioni, le associazioni culturali della città hanno faticato e faticano tanto ma non si sono mai arrese. Dal 2017 si sono messe in rete, creando il Network delle associazioni culturali. Attualmente ne fanno parte l’associazione Genius Loci, l’Accademia musicale Nino Pino Balotta, la Pro Loco Manganaro, Fumettomania Factory, la FIDAPA, il museo Epicentro, Legambiente Longano, il museo Cassata, il parco-museo Jalari, la Corda Frates, l’Ars Vivendi, l’associazione teatrale Ettore Petrolini, l’associazione Mutamenti Liberi, la casa editrice Giambra. Presto a queste se ne aggiungeranno altre. Assieme per dare più forza alle loro iniziative e per custodire la memoria del territorio perché, come ha detto Flaviana Gullì, «una città senza memoria non è soltanto una città senza passato ma è una città senza futuro».