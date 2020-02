I Piccoli Cantoni programmano un futuro ricco di impegni

L’associazione dei Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto ha presentato nell’auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto l’attività programmata nel 2020, anno in cui continuerà a festeggiare i venti anni dalla sua costituzione.

Dopo i saluti del presidente dell’associazione Salvatore Perdichizzi, ha preso la parola Domenico Arcoraci, che, dopo aver analizzato i tanti traguardi e il grande livello di professionismo raggiunto dai Piccoli Cantori, ha presentato l’integrazione dell’offerta formativa dell’associazione, mediante il maggiore coinvolgimento di figure professionali di primo livello (specialisti internazionali legati al canto corale, logopedisti, specialisti nel team building, formatori, specialisti del teatro). “Il passaggio organizzativo di quest’anno – ha chiarito Arcoraci – è l’elaborazione del progetto DIAPASON 2020, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le componenti dell’associazione, della città, delle istituzioni, per collaborare ed essere pronti insieme ad affrontare i futuri obiettivi. Il primo passo è la comunicazione, che è stata affidata a due giovani professionisti del settore, Francesca Cutroni e Giuseppe Imbesi.

“Da qui parte l’idea – spiega Arcoraci – di creare una Partnership con alcune delle aziende che si stanno distinguendo tra le eccellenze del nostro territorio e della Sicilia. Sono aziende che decideranno di accostare il loro nome e marchio ad un’azione di alto livello culturale, partecipando all’azione comunicativa in maniera puntuale. A questa si affianca un progetto di tipo sociale e finanziario che coinvolgerà la comunita’, attraverso azioni di diffusa e ridotta entità per tutto il periodo della durata dell’iniziativa”.

Due ragazzi del coro hanno, quindi, presentato il prototipo della nuova divisa realizzata in collaborazione con la sartoria Mobilia, che consentirà al gruppo di distinguersi a livello internazionale non solo per il suo grande talento ma anche per la meravigliosa presenza scenica.

La Direttrice Artistica de I Piccoli Cantori Salvina Miano ha quindi illustrato la partecipazione al concorso internazionale in programma a Neerpelt, in Belgio dal 30 aprile al 4 maggio, giunto alla sua 68° edizione. “Lo scopo di questa partecipazione è quello di crescere a livello didattico, di conoscere nuove realtà e soprattutto di confrontarsi con esse, vista la presenza di oltre 100 cori da tutto il mondo. I Piccoli Cantori sono uno dei pochi cori italiani che parteciperà a questo concorso. Si tratta di una grande opportunità di confronto e di crescita per I Piccoli Cantori. Il coro parteciperà attraverso due categorie: quella A2, dove saranno presenti anche i bambini più piccoli dai 7 ai 9 anni, che avranno il loro giusto spazio e merito, e la categoria D, alla quale possono partecipare solo i cori con un Curriculum di tutto rispetto, cori laureati, aventi dei riconoscimenti nazionalu ed internazionali. Neerpelt, dunque, è un concorso selettivo che I Piccoli Cantori hanno superato”.

E’ stata inoltre annunciata la collaborazione del coro con il Conservatorio A. Corelli di Messina, con una continua formazione che ha portato alla certificazione delle competenze, che vengono man mano acquisite. Questa collaborazione, inoltre, incentivera’ altre iniziative culturali e artistiche importanti. Martedì 18 Febbraio i Piccoli Cantori potranno assistere alle lezioni della Prof.ssa Chiara Biondani (direttore della scuola di musica “C. Eccher” – Val di Sole e non – Trentino) e del Prof. Mauro Marchetti (Docente di direzione di coro per didattica – Direttore del coro “Citta di Roma”.

“I Piccoli Cantori – conclude Arcoraci – si preparano ad un anno pieno di tante novità e obiettivi. Questo è l’anno che porra’ le basi per un progetto ancora più grande che farà dei Piccoli Cantori un grande coro, in armonia con i suoi meriti e le sue aspettative”.