“Crescere” a Barcellona con l’I.C. Capuana e Galleria PROGetto Città

L’associazione Galleria PROgetto CITTA’ presieduta dall’architetto Rosario Andrea Cristelli in relazione al partenariato con L’Istituto Comprensivo Luigi Capuana, ha organizzato con gli alunni del progetto “Crescere” 10.2.2°-FSEPONSI-2019-222 una visita guidata in città, attraverso le emergenze architettoniche col fine di promuovere il territorio barcellonese ed il patrimonio culturale antico e contemporaneo. Il modulo coinvolto nell’esperienza urbana denominato “Il suono della lingua” ha coinvolto diverse classi della Scuola Primaria Luigi Capuana e Secondaria di I Grado G. Verga., con l’Esperta Prof.ssa Laura Lemmo Gallo e le Tutor insegnanti Maria Ausilia Gregorio ed Evelina Mazzeo.

L’architetto Cristelli ha coinvolto il gruppo multietnico stimolando l’osservazione critica dello stato di fatto della città, l’importanza del saper riconoscere i segni della storia e le relazioni con l’arte contemporanea. La visita guidata in città è iniziata percorrendo la via Roma, osservando la Basilica di San Sebastiano, visitando i Giardini Oasi con i mezzi busti dei personaggi illustri della città, muovendo successivamento verso il “Villino Liberty” per poi terminare con la spiegazione del Giardino di Hidetoshi Nagasawa al Parco urbano Maggiore La Rosa e visitando la sede espositiva dell’associazione culturale Galleria PROgetto CITTA’, dove gli alunni si sono lasciati affascinare dai diversi linguaggi delle opere esposte mostrando grande interesse e curiosità. L’architetto Cristelli infine ci tiene a ringraziare la Dirigente Dott.ssa Carmela Pino per l’opportunità che dà a questi bambini di conoscere la città in maniera dinamica, con una didattica attiva che permette di acquisire conoscenze e competenze strategiche promuovendo attivamente il patrimonio culturale antico e contemporaneo della città.