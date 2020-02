“Scirocco e Zagara”, la presentazione a Barcellona il prossimo 7 marzo

Si terrà il prossimo 7 marzo 2020, la presentazione dell’ultimo libro a firma di Antonino Genovese: “Scirocco e Zagara”, un giallo a sfondo sociale che ha come tema portante la violenza sulle donne.

Con la collaborazione di tutte le componenti istituzionali e sociali cittadine, l’evento prevede una conversazione con l’autore a cura di Cristina Saja e Andrea Italiano, con intermezzi di lettura di Melangela Scolaro e Tindaro Di Pasquale.

Pagg. 180 coll. I Tascabili Noir €12,90 Isbn 9788869434143 – Mariangelo mastica amaro. Il cadavere di padre Giovanni Rossi, noto alle cronache per i suoi affari con la malavita locale e l’accoglienza dei migranti, viene trovato nella piscina della sua lussuosa villa. Mentre le alte sfere ecclesiastiche chiedono una rapida risoluzione del caso, il maresciallo Mariangelo e il brigadiere Fascia si fanno largo tra prostituzione, mafia, traffico di migranti e un progetto di accoglienza per orfani. Finiranno in una fiaba nera come la notte più buia, un inferno dal quale non vi è uscita e le nefandezze umane sono lame nel costato dei giusti. Nell’oscurità del crepuscolo le acque del lago si increspano. Una sirena, catturata nelle reti di un pescatore, è costretta a vivere lì, mentre un mostro a sei zampe la osserva, pronto a stringerla nella sua morsa. È proprio il mostro a stuzzicare la voglia di giustizia del maresciallo. Sullo sfondo della città di Barcellona Pozzo di Gotto, tra i sapori di una Sicilia che profuma di Zagare .