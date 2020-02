L’on. Galluzzo in esclusiva: “Nessuna pregiudiziale sui nomi, non condividiamo il metodo”

Non si è fatta attendere la replica dell’on. Pino Galluzzo alle dichiarazioni rilasciate in esclusiva a 24live dall’on. Calderone, con cui si sottolineavano le pregiudiziali di Diventerà Bellissima sul nome proposto alla coalizione da Forza Italia. L’esponente del movimento politico espressione del governatore siciliano Nello Musumeci ha così commentato, sottolineando che non sono state contestate le qualità dei candidati proposti, ma il metodo con cui è avvenuto: “Non ho mai avuto padroni e non comincerò certo adesso ad averne qualcuno”. Ecco le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a 24live