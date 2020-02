L’on. Calderone in esclusiva: “Auspichiamo l’unità del centrodestra, ma non accettiamo pregiudiziali”

L’on. Tommaso Calderone, capogruppo all’ARS di Forza Italia, a margine della conferenza stampa con cui ha illustrato la legge sulle sanzioni per coloro che violano i parametri di inquinamento ambientale, ha rilasciato a 24live in esclusiva una dichiarazione sulla controversa situazione che si sta vivendo nelle scelte elettorali del centrodestra, in vista delle amministrative di Barcellona. “Fin da luglio – afferma – abbiamo sempre chiesto una condivisione di progetti per la città del Longano, evitando le divisioni, ma non possiamo accertare pregiudiziali sul nome proposto, quello dell’avvocato Pinuccio Calabrò, che non riusciamo a comprendere. Ci auguriamo che si possa trovare un punto di condivisione per presentarci uniti alle prossime elezioni comunali di Barcellona”. Ecco la dichiarazione integrale: